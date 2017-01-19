Чистая прибыль «Газпрома» выросла до 709,3 млрд рублей

19 января 2017 года ПАО «Газпром» предоставило отчетность по МСФО за девять месяцев, сообщает «Коммерсантъ».

Согласно этим данным, сумма прибыли, относящейся к акционерам, составила 709,3 миллиардов рублей за девять месяцев, окончившихся 30 сентября 2016 года. Это на 35,4 миллиарда рублей или на 5% больше, чем за такой де период 2015 года.

Выручка от продаж увеличилась на 115,1 миллиард рублей (на 3%) и составила 4,3 триллиона рублей. Главной причиной увеличения выручки от продаж стал рост продаж газа в европейские и другие страны. Операционные расходы увеличились на 653 миллиарда рублей – 21%, и составили 3,8 триллион рублей.

25 ноября 2016 года «Газпром» обновил рекорд суточного объема экспорта в страны дольнего зарубежья – 601,2 миллион кубометров газа. В первом полугодии компания смогла увеличить выручку на 5%, однако при этом ее прибыль снизилась на 9,5%.