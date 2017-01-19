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Чистая прибыль «Газпрома» выросла до 709,3 млрд рублей

Доходы корпорации обеспечивает растущий экспорт газа за рубеж
19 Января 2017
Чистая прибыль «Газпрома» выросла до 709,3 млрд рублей

19 января 2017 года ПАО «Газпром» предоставило отчетность по МСФО за девять месяцев, сообщает «Коммерсантъ».

Согласно этим данным, сумма прибыли, относящейся к акционерам, составила 709,3 миллиардов рублей за девять месяцев, окончившихся 30 сентября 2016 года. Это на 35,4 миллиарда рублей или на 5% больше, чем за такой де период 2015 года.

Выручка от продаж увеличилась на 115,1 миллиард рублей (на 3%) и составила 4,3 триллиона рублей. Главной причиной увеличения выручки от продаж стал рост продаж газа в европейские и другие страны. Операционные расходы увеличились на 653 миллиарда рублей – 21%, и составили 3,8 триллион рублей.

25 ноября 2016 года «Газпром» обновил рекорд суточного объема экспорта в страны дольнего зарубежья – 601,2 миллион кубометров газа. В первом полугодии компания смогла увеличить выручку на 5%, однако при этом ее прибыль снизилась на 9,5%. 

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