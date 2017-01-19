 
USD
59,7362
EUR
63,654
Золото
1.203,15
Brent
55,36
WTI
53,24
 
Новости

В России начали тестировать мессенджер для госнужд

Существующим программам для переписки не хватает конфиденциальности
19 Января 2017
В России начали тестировать мессенджер для госнужд

Герман Клименко, советник президента России по развитию Интернета, сообщил о начале тестирования государственного мессенджера.

Оновной задачей является создание мессенджера, который будет учитывать «задачи и уклад каждого учреждения, поскольку им потом на нем придется работать», цитирует чиновника "КоммерсантЪ". Также советник по развитию Интернета отметил, что первые результаты не являются идеальными, но идет непрекращающаяся работа над улучшением разработок. Клименко уточнил, что над проектом на протяжении 2017 года будут работать сотрудники Института развития сети интернет, а результаты тестирования будут положены в основу техзадания.

Основанием для создания такого мессенджера стало недостаточное обеспечение конфиденциальности современных программ для переписки.

Ранее Институт развития интернета, Министерство коммуникаций и связи и «Ростелеком» создали специальную рабочую группу, которая будет заниматься выбором и обкаткой в государственных органах и предприятиях защищенного интернет-мессенджера. 

Архив номеров
Избранное

Центробанк не успокоится Центробанк не успокоится

За них – не чокаясь За них – не чокаясь

Очередь за прекрасным Очередь за прекрасным

Смартфоны и курс рубля Смартфоны и курс рубля

Почтовый роман Почтовый роман

Реклама