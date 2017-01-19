В России начали тестировать мессенджер для госнужд

Оновной задачей является создание мессенджера, который будет учитывать «задачи и уклад каждого учреждения, поскольку им потом на нем придется работать», цитирует чиновника "КоммерсантЪ". Также советник по развитию Интернета отметил, что первые результаты не являются идеальными, но идет непрекращающаяся работа над улучшением разработок. Клименко уточнил, что над проектом на протяжении 2017 года будут работать сотрудники Института развития сети интернет, а результаты тестирования будут положены в основу техзадания.

Основанием для создания такого мессенджера стало недостаточное обеспечение конфиденциальности современных программ для переписки.

Ранее Институт развития интернета, Министерство коммуникаций и связи и «Ростелеком» создали специальную рабочую группу, которая будет заниматься выбором и обкаткой в государственных органах и предприятиях защищенного интернет-мессенджера.