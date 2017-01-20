Uber заплатит за обман

По данным ведомства, в 2013-2015 гг. официальный сайт компании обещал таксистам Нью-Йорка, сотрудничающим с Uber, годовой заработок на уровне $90 тыс.

Между тем менее 10 процентов водителей смогли добиться этих результатов. Завышенные обещания по доходам сочетались с заниженной оценкой стоимости аренды автомобиля для водителя, который предоставлял Uber.

Для урегулирования претензий Uber готов выплатить $20 млн. Представители компании, которая сейчас работает почти в 70 странах мира, заявили, что довольны тем, как урегулирова конфликт.