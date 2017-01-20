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Uber заплатит за обман

Агрегатор такси выплатит властям США $20 млн
20 Января 2017
Uber заплатит за обман

Федеральная торговая комиссия США уличила сервис по онлайн-вызову такси в обмане водителей. 

По данным ведомства, в 2013-2015 гг. официальный сайт компании обещал таксистам Нью-Йорка, сотрудничающим с Uber, годовой заработок на уровне $90 тыс.

Между тем менее 10 процентов водителей смогли добиться этих результатов. Завышенные обещания по доходам сочетались с заниженной оценкой стоимости аренды автомобиля для водителя, который предоставлял Uber.

Для урегулирования претензий Uber готов выплатить $20 млн. Представители компании, которая сейчас работает почти в 70 странах мира, заявили, что довольны тем, как урегулирова конфликт. 

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