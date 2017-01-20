«Роснефть» считает наказание РБК недостаточным

Госокмпания «Роснефть» недовольна решением арбитражного суда Москвы о частичном удовлетворении иска о защите деловой репутации к РБК.

Компания требовала от медийного холдинга и журналистов 3,179 млрд руб., однако суд 12 декабря ограничил компенсацию 390 тыс руб.

«Роснефть» подала в Арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на это решение. По словам вице-президента «Роснефти» Михаила Леонтьева, приговор - «недостаточная компенсация, чтобы предотвратить безнаказанность действий».

В свою очередь РБК также обжаловала решение Арбитражного суда Москвы. "РБК намерен добиться отмены решения суда первой инстанции, поскольку считает недоказанным порочащий характер материала «Сечин попросил правительство защитить «Роснефть» от ВР», а репутационный вред - отсутствующим», - говорится в сообщении компании. Кроме того, издание надеется через суд запросить сведения, полученные в ходе сделки по приватизации акций «Роснефти», у правительства РФ, банка Intesa и компании BP.