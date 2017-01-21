Неплательщики

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин и комментирующие его лояльные юристы в один голос говорят, что несправедливо отнимать деньги у добросовестных российских налогоплательщиков, чтобы отдавать их тем, кто налоги не платил. С финансовой точки зрения это обоснование не вполне точно, поскольку большие налоги с ЮКОСа были взысканы в ходе судебного процесса, сам ЮКОС со всем своим имуществом и деньгами был передан в собственность государства и с тех пор – в виде «Роснефти» – продолжал платить налоги. Доходы государства от дела ЮКОСа пока что превышают суммы компенсаций. Но ясно, что аргументы не имеют значения, ведь эти судебные процессы – последствия катастрофических перемен в российской общественной системе. Дело ЮКОСа знаменовало полное уничтожение последних остатков политической демократии и переход к доминированию госсектора в экономике.

Но решение Конституционного суда стало звеном еще в одной цепочке – нарастающей изоляции России от системы международного права. Она началась примерно в 2013 г. – еще до украинского кризиса. Тогда российская таможенная служба объявила, что перестает применять при оформлении транзитных перевозок упрощенные процедуры, предусмотренные Таможенной конвенцией ООН от 1975 г. В том же году был инцидент с арестом судна «Гринписа» в Арктике, который привел к иску Нидерландов в Международный трибунал по морскому праву, после чего российская сторона объявила, что не собирается исполнять его решения.

И тогда же Россия в первый раз решилась на публичное и открытое неисполнение постановления ЕСПЧ – это касалось дела Алексея Пичугина, одного из заместителей Михаила Ходорковского, получившего 20 лет лишения свободы. ЕСПЧ присудил ему компенсацию, и Россия впервые заявила об отказе выполнить его решение.

Еще было заявление вице-премьера Дмитрия Рогозина о выходе из проекта Международной космической станции, правда, пока не реализованное. А в 2016 г. Россия вышла из соглашения по Международному уголовному суду, подписанного ею в 2000 г.

Нынешнему решению Конституционного суда предшествовало принятие в 2015 г. особого закона, разрешавшего неисполнение приговоров международных судов в случае их противоречия российской Конституции. Когда этот закон был принят, стало понятно, что самые неприятные для российского руководства решения ЕСПЧ будут объявлены неконституционными: это касалась и дела ЮКОСа, и исков «Матерей Беслана», и решений о «законе Димы Яковлева». Так что нынешнее решение Конституционного суда было ожидаемым.

А первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов сказал: «В любой момент мы можем выйти из Совета Европы, а соответственно и из ЕСПЧ и ПАСЕ. Но для этого нужна политическая воля».