Поймай, если сможешь

В ноябре 2016 г. впервые за последние 10 лет на российском нефтяном рынке на IPO вышла «Русснефть» Михаила Гуцериева. В 2017 г. повторить этот опыт намерен «Детский мир»: с 2014 г. это первый из ритейлеров, готовый отправиться на биржу.

Пока речь идет о размещении акций на Московской фондовой бирже, однако не исключено, что намечен «поход» на Лондонскую.

Основной владелец актива – АФК «Система» Владимира Евтушенкова (72,6%), еще 23,1% принадлежит Российско-китайскому инвестфонду. На бирже может быть размещено до 30% акций, но контрольный пакет «Система» намерена оставить у себя. В рамках IPO «Детский мир» может быть оценен в 50–60 млрд руб., соответственно привлечет 15–20 млрд руб., полагают аналитики.

Сам актив выглядит привлекательно: за прошлый год сеть выросла до 525 магазинов, выручка, по предварительным данным за 2016 г., увеличится на 30% год к году и превысит 79 млрд руб. Благоприятным выглядит и момент для выхода на биржу.

«За два года российский фондовый рынок расширялся в среднем на 25% в год», – напоминает аналитик QBF Денис Иконников. Также, уточняет он, избранный президент США Дональд Трамп обещал выстраивать конструктивный диалог с Россией, в чем некоторые участники рынка увидели предпосылки для ослабления санкционного режима. «Восстанавливается интерес к России на фоне притока денег под управлением фондов, инвестирующих в нашу страну», – соглашается старший аналитик ФГ «БКС» Марат Ибрагимов.

«Детский мир» не единственная компания, заявившая об IPO. По данным Bloomberg, на биржу собирается En+ Олега Дерипаски, к ним может присоединиться и Roust Corporation Рустама Тарико.

Впрочем, оптимистично настроены далеко не все. Так, в Альфа-банке прогнозируют в 2017 г. ослабление рубля (после заявлений первого вице-премьера Игоря Шувалова о решении Центробанка возобновить интервенции на валютном рынке рубль и правда начал падать), в «Нордеа банке» считают скорую отмену или ослабление международных санкций маловероятными.

«Система» ищет окно возможностей (для привлечения инвестиций. – Прим. «Ко»), актив нужно продать на растущем рынке», – говорит аналитик «Финама» Тимур Нигматуллин.

При этом не исключено, что это последний шанс для ритейлера в плане удачного размещения на бирже.

«В 2017 г. «Детский мир» будет расти, но уже сейчас у него слишком большая доля рынка, а, как говорится, деревья не растут до небес. По-хорошему, на IPO нужно было выходить два года назад», – уточняет Тимур Нигматуллин.