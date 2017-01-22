Многостаночник

Эту новость поспешил сообщить министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Внимание Минпромторга к группе Сергея Недорослева (который также владеет группой «Каскол») можно понять: станкостроение – одна из отраслей, понесших большие потери за последние 25 лет: одни предприятия прекратили существование, другие находились в трудном положении, внутренний рынок заполонила иностранная продукция. Отечественное станкостроение фактически оказалось разделенным между «Станкопромом» (входит в «Ростех») и группой «Стан», контролирующей несколько некогда крупных заводов, расположенных в Иваново, Рязани, Коломне и Стерлитамаке. «Минпромторгу выгоднее иметь дело с таким игроком, чем с кучей заводов, с трудом выживающих поодиночке: это позволяет направлять средства из Фонда развития промышленности (ФРП) по наиболее перспективным направлениям станкостроения, чем просто поддерживать заведомо слабые предприятия», – считает аналитик Леонид Хазанов. По мнению завкафедрой экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Елены Устюжаниной, загвоздка со «Станом» заключается в том, что холдинг контролируется частными лицами. Но это не мешает государству оказывать компании финансовую поддержку. Так, ФРП уже профинансировал ряд проектов холдинга на общую сумму 2 млрд руб. Кроме того, в 2015–2016 гг. компания получила дотации из бюджета: 230 млн руб. на НИОКР и 30 млн руб. на субсидирование ставок по кредитам. Для сравнения: общая сумма бюджетных средств, выделенных на подпрограмму «Станкоинструментальная промышленность», составляла в 2015 г. 1,775 млрд руб., в 2016-м – 1,5 млрд руб. По итогам 2015 г. выручка «Стана» составила, по данным Kartoteka.ru, 1,2 млрд руб., а годом ранее, до начала активного расширения, – 228 млн руб.