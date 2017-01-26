Добывать нефть по-новому

Так, Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения РАН работает над проектом размещения на льдине автономной дрейфующей станции, которая поможет провести разведку нефтяных месторождений и уточнить принадлежность арктического шельфа.

В Казанском федеральном университете в нынешнем году состоятся испытания нового катализатора, снижающего вязкость черного золота. Новое металлоорганическое соединение позволяет уменьшить долю тяжелых компонентов нефти – смол и асфальтенов, за счет этого снижается вязкость, улучшается качество нефти, увеличивается дебет скважин на 10–20%.

В компании «Газпром нефть» запатентовали инновационную технологию плазмохимического разложения сероводорода на водород и серу. Отличие этой технологии от традиционной в том, что она позволяет уменьшить капзатраты на 67%, эксплуатационные – на 34%, исключив выбросы сернистых соединений и снизив выделение углекислого газа. Технология может быть внедрена на Омском НПЗ.

В разработке нефтяных изобретений участвуют даже подростки. Десятиклассница из Сергиева Посада Анна Кудинова разработала и запатентовала экономичный насос для выкачивания нефти из скважин. Проект признан лучшим на Всероссийском конкурсе молодежных разработок и образовательных инициатив в сфере энергетики.

Липецкий одиннадцатиклассник Дмитрий Кузнецов представил на форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России» идею системы для очистки стоков нефтеперерабатывающих предприятий: пластина длиной 2 м и шириной всего 8 см позволит получать около 1 т нефти.