Миллиард в пиар-корзине

Круглую сумму, до 130 млрд руб., могли сэкономить в 2016 г. РЖД, всего лишь оптимизировав расходы, утверждали в прошлом году эксперты Deloitte, оценившие траты железнодорожного монополиста по заказу Минэкономразвития.

Корпорация, по мнению экспертов, совершенно не экономит на закупках. РЖД, впрочем, большие расходы не смущают: почти 1 млрд руб. в 2017–2019 гг. здесь готовы потратить на пиар-сопровождение, в том числе на зарубежных рынках. В частности, предусмотрены организация пресс-туров, пресс-конференций, подготовка и размещение публикаций в российских и зарубежных СМИ, ведение страниц в соцсетях.

В корпорации траты объясняют необходимостью поддержки деятельности на внешних рынках, в том числе Ирана, Кубы, Бразилии и Эквадора. О планах развивать новые проекты в странах Юго-Восточной Азии, включая Индонезию и Вьетнам, где корпорация намерена участвовать в строительстве железнодорожных веток, прошлой весной подробно рассказывал министр транспорта Максим Соколов.

Впрочем, основной вопрос конечно же к объемам пиар-расходов. В 2015 г. корпорацию уже упрекали в необоснованных тратах на пиар, которые привлекли внимание активистов Народного фронта, заявивших, что госмонополии не нужна самореклама, к тому же, стоимостью более 0,5 млрд руб.

«Радует, что миллиард теперь планируют потратить за три года, это хотя бы математически меньше, чем полмиллиарда за год», – говорит политолог Михаил Синельников-Оришак. Впрочем, по его мнению, расходы РЖД на международное пиар-сопровождение вполне оправданны для компании такого уровня. "По сравнению с предыдущими годами это очень скромная сумма, говорит глава pr-агентства "Андреева и партнеры" Светлана Андреева. - За 2014-2015 гг. РЖД потратила 13,8 млрд руб., причем это была только стоимость договоров на повышение имиджа и узнаваемости бренда, на рекламу было выделено еще несколько миллиардов. Сейчас траты выглядят более приближенными к реальности, и недостаточными, если они хотят размещать рекламные блоки в иностранных СМИ".

«РЖД традиционно тратят огромные денежные суммы на рекламу и продвижение своих услуг, – возражает генеральный директор ООО «Агентство независимой журналистики» Алена Нариньяни. – Конечно, прямая задача имиджевой рекламы не принести прибыль, а сформировать лояльное отношение к бренду. Но когда речь заходит о таких суммах, не уверена, что окупаемостью затрат можно пренебречь, а она выглядит несколько сомнительно».

В декабре 2016 г. правительство РФ подписало постановление об увеличении уставного капитала РЖД на 24,98 млрд руб. для реализации инвестиционных проектов. Также было согласовано повышение в 2017 г. железнодорожниками тарифа на грузовые перевозки в размере 4% плюс 2% на капремонт.