Идите с «Миром»

Сначала кредитные учреждения обязали наладить выпуск этих карт, а магазины заставили их принимать. Теперь масштабная эмиссия «Мира» будет обеспечена за счет бюджетников. Согласно внесенному в конце прошлого года законопроекту, граждане будут получать все социальные и бюджетные денежные выплаты исключительно на карты «Мир». Это требование вступает в силу с 1 января 2018 г. Представители ряда российских банков из Топ-10 выступили против и собираются написать письмо в ЦБ с просьбой не вводить обязательный перевод всех бюджетных средств и средств внебюджетных фондов на карту «Мир». Банкиры и юристы утверждают, что это противоречит антимонопольному законодательству. Им вторят и в Федеральной антимонопольной службе. «Принятие поправок в закон может привести к ограничению конкуренции на рынке платежных систем и ущемлению прав граждан», – заявила замначальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева. Но банкиров и ФАС могут не услышать. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее говорила, что заработная плата бюджетникам должна перечисляться не на карты только российской платежной системы.