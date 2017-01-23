Ливия против ОПЕК

За последние месяцы Ливия увеличила производство нефти более чем в три раза по сравнению с прошлогодним минимумом в 200 000 баррелей в день – до 708 000 баррелей.

В то же время страны ОПЕК и другие крупные независимые производители добились роста цен на черное золото на 19% благодаря достигнутой договоренности о совокупном сокращении добычи.

На территории Ливии расположены крупнейшие разведанные запасы нефти в Африке. До свержения Муаммара Каддафи там добывали около 1,6 млн баррелей в сутки. Страна была освобождена от обязательства ограничить нефтедобычу вместе с другими производителями в связи с продолжающейся уже пять лет гражданской войной.

Сейчас рост стал возможен благодаря тому, что повстанцы, воюющие с правительством, пошли на заключение сделки с Национальной нефтяной корпорацией Ливии (NOC) и позволили возобновить работу на закрытых ранее месторождениях. Представители NOC надеются, что к концу года их показатели вырастут до 900 000 баррелей.

Это ставит под вопрос эффективность соглашения о сокращении добычи, направленного на стабилизацию нефтяного рынка. Оле Хансен, занимающийся разработкой товарных стратегий в норвежском Saxo Bank, охарактеризовал ситуацию, как значительную угрозу для планов ОПЕК и других нефтепроизводителей по обеспечению цены за баррель в 60$.

Необходимо отметить, что из-за политической нестабильности успехи NOC могут очень быстро свестись к нулю. Позиции временного правительства слабы, воюющие с ним повстанцы контролируют значительную часть территории страны, а в южных пустынных районах остаются отряды «Исламского государства» (организации, запрещенной в России).

Но и другие страны могут стать препятствием для достижения целей ОПЕК. Нигерия, также освобожденная от соблюдения квот картеля, в декабре нарастила производство на 200 000 баррелей в сутки. Вдобавок вызывает сомнение готовность Ирака к сокращению добычи, после того как в прессу просочилась информация о планах страны по наращиванию экспорта в январе.