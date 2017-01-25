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Блокировка блокирующих

Еврокомиссия поддержала медиакомпании в их борьбе с программами-блокировщиками рекламы
25 Января 2017
Блокировка блокирующих

Пытаясь урегулировать взаимоотношения издателей и потребителей сетевого контента, Еврокомиссия предложила разрешить медиакомпаниям банить пользователей, применяющих софт для блокирования интернет-рекламы. 

Кроме того, проект изменений законодательства включает более четкие правила по настройке всплывающих окон cookies.

Дело в том, что рост числа пользователей, блокирующих рекламу на просматриваемых в Интернете страницах с помощью приложений типа Adblock и Adblock Plus, угрожает нарушить существующее на данном рынке равновесие, так как лишает издателей сетевого контента основного источника доходов – поступлений от публикации рекламных объявлений.

Фактически многие онлайн-издания уже ограничивают доступ посетителей, использующих программы-блокировщики, к своим веб-сайтам. Но многие считают, что применение технологии, позволяющей обнаружить работающий на стороне пользователя Adblock, противоречит законодательству о приватности. Предлагаемый законопроект в случае принятия подтвердит обоснованность действий медиакомпаний. «Некоторые будут критиковать нововведение», – признал Андрус Ансип, чиновник, отвечающий в европейском правительстве за цифровую политику. – Но это люди, которые хотят иметь свободный доступ к информации и которым нет дела до того, кто за это заплатит».

В то же время рекламодатели столкнутся с более строгими правилами сбора информации о посетителях сайтов для таргетирования рекламы. В соответствии с ними все браузеры обязаны будут оповещать пользователей, что сведения фиксируются и обрабатываются, и предлагать отключить эту функцию.

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