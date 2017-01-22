Азартное IPO

Акции гонконгского оператора баров Bar Pacific подорожали почти на 1300% в дебютный день торгов.

Это стало самым удачным в мире стартом публичного размещения акций для ресторанного бизнеса. IPO осуществлялось на гонконгской бирже Growth Enterprise Market (GEM). Специализация Bar Pacific – заведения по соседству, что нетипично для Гонконга, где рестораны и кафе в основном располагаются в центре города.

Чтобы получить допуск к размещению на основной площадке GEM, компании необходимо 100 инвесторов. В случае же с Bar Pacific первые 25 участников торгов приобрели 99,5% от выставленного объема акций. «Так инвестируют те, кто любит азартные игры», – комментирует Дэвид Вебб, независимый биржевой аналитик и эксперт в области корпоративного менеджмента. «Подобные колебания цен редко бывают связаны с реальностью».

Но в последние годы аналогичные взлеты в рамках IPO небольших компаний не являются редкостью в Гонконге благодаря потенциальной возможности стать желанным приобретением для компаний материкового Китая. Это связано с тем, что зачастую единственным способом зарегистрироваться и разместить свои акции на гонконгских торговых площадках является поглощение компании, уже зарегистрированной там.

Регуляторы пытаются бороться с этим явлением, но пока безуспешно. Местные фирмы зачастую продают большую часть своих активов после регистрации на бирже, чтобы максимально уменьшить затраты в случае успешной продажи. Поэтому предприятия общественного питания особенно популярны, ведь их активы легко реализуемы, а деятельность связана с наличными взаиморасчетами.