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Номер 02

Компания №923 (2)

Милана Давыдова

Ненужные метры

Если смотреть со стороны, то худшие времена для рынка недвижимости, похоже, позади. Впереди – небытие.

Андрей Красавин

Приступить к ликвидации

Новогоднее поздравление директора Спецстроя России Александра Волосова, появившееся на сайте Федерального агентства специального строительства 30 декабря, готовилось заранее – он рассказал о «напряженной работе», решенных «важнейших задачах», сданных и завершающихся стройках и пожелал предприятиям «стабильности и развития».

«Мы должны удивить!»

С 17 по 20 января в Давосе проходил Всемирный экономический форум. Тема этого года – «Отзывчивое и ответственное лидерство».

Роман Мамчиц

Против ветра

ПАО «Галс-девелопмент» занимает на строительном рынке Москвы значительное место. Это один из немногих застройщиков, специализирующихся на элитном жилье. 

Анна Орешкина

Только хард

Контрсанкции оказались хорошим удобрением для огурцов – все чаще на упаковках с отечественной сельхозпродукцией можно встретить надпись «Сделано в России». Рецепт успеха попытались применить в других отраслях, но ждать серьезного роста, например, в сфере производства электроники, не приходится.

Мила Кретова

Разносторонне развитые

Маша Дрокова, бывший вице-президент по коммуникациям компании Acronis, больше известная как девушка, поцеловавшая Путина, за прошлый год вложила деньги в десять проектов.

Ольга Блинова

Лепота-то какая!

Еще недавно понятие «крафтовый» на рынке общепита уверенно рифмовалось разве что с пивом и гамбургерами: небольшие заведения завлекали посетителей уникальной рецептурой, качеством продукции и относительно доступными ценами.

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