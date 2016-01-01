Контрсанкции оказались хорошим удобрением для огурцов – все чаще на упаковках с отечественной сельхозпродукцией можно встретить надпись «Сделано в России». Рецепт успеха попытались применить в других отраслях, но ждать серьезного роста, например, в сфере производства электроники, не приходится.