Ненужные метры
Если смотреть со стороны, то худшие времена для рынка недвижимости, похоже, позади. Впереди – небытие.
Приступить к ликвидации
Новогоднее поздравление директора Спецстроя России Александра Волосова, появившееся на сайте Федерального агентства специального строительства 30 декабря, готовилось заранее – он рассказал о «напряженной работе», решенных «важнейших задачах», сданных и завершающихся стройках и пожелал предприятиям «стабильности и развития».
«Мы должны удивить!»
С 17 по 20 января в Давосе проходил Всемирный экономический форум. Тема этого года – «Отзывчивое и ответственное лидерство».
Против ветра
ПАО «Галс-девелопмент» занимает на строительном рынке Москвы значительное место. Это один из немногих застройщиков, специализирующихся на элитном жилье.
Только хард
Контрсанкции оказались хорошим удобрением для огурцов – все чаще на упаковках с отечественной сельхозпродукцией можно встретить надпись «Сделано в России». Рецепт успеха попытались применить в других отраслях, но ждать серьезного роста, например, в сфере производства электроники, не приходится.
Разносторонне развитые
Маша Дрокова, бывший вице-президент по коммуникациям компании Acronis, больше известная как девушка, поцеловавшая Путина, за прошлый год вложила деньги в десять проектов.
Лепота-то какая!
Еще недавно понятие «крафтовый» на рынке общепита уверенно рифмовалось разве что с пивом и гамбургерами: небольшие заведения завлекали посетителей уникальной рецептурой, качеством продукции и относительно доступными ценами.