Разносторонне развитые

Маша инвестирует в стартапы в сферах AI и ed-tech и в маркетплейсы. Размеры инвестиций не раскрываются, но это не так уж и важно. Важно, что разноплановые инвестиции становятся трендом. Среди молодых представителей «верхнего среднего класса» появляется все больше тех, кого с уверенностью можно назвать многопрофильными инвесторами.

Просто нравится

«Проект должен нравиться, – считает основатель группы компаний Like Аяз Шабутдинов. – Поэтому я не инвестирую в онлайн-проекты, мне ближе то, что можно пощупать. В холдинг Like входят очень разные компании: сеть кофеен Like, фотошкола, языковая школа, барбер-шоп, event-агентство, творческая мастерская для детей, вендинговый бизнес…»

Еще есть «Like-центр» – акселератор, через который команда Аяза Шабутдинова находит новых людей и новые перспективные проекты для инвестирования. «Иногда я инвестирую, где-то мы заходим в долю бизнеса за ресурсы, команду, бывает, что привлекаем в бизнес сторонние инвестиции, – все очень гибко», – говорит Аяз.

Для молодого бизнесмена все началось в возрасте 22 лет с открытия хостела. Деньги на стартап – 100 000 руб. – дал друг в обмен на долю в бизнесе. На эти средства была арендована квартира. С первой выручки закупили недостающую мебель. На рекламу потратили 900 руб. Постепенно хостел развивался. В 2016 г. было открыто уже 52 заведения, а выручка приблизилась к 100 млн руб. В ноябре 2013-го была создана компания Coffe Like. Cтартап вышел в финал конкурса «Школа молодого миллиардера» от журнала Forbes. В 2016 г. выручка всей группы компаний, включая франчайзинговую сеть, превысила 1 млрд руб. В 2017 г. Like будет готовиться к акционированию, реорганизовывать московский офис в ПАО и выводить акции на внебиржевую площадку. Для этого будет создана единая система финансового учета, а вся финансовая отчетность станет совсем прозрачной.

Аяз Шабутдинов ведет свой блог, активно выступает на бизнес-мероприятиях и старается оставаться публичной персоной. «Аяз грамотно использует ресурсы Интернета, – комментирует финансовый консультант, инвестор компании Life is Good Елена Бродская. – В этом я тоже вижу его успешность. Многие предприниматели не понимают, как важно сейчас выходить в Интернет».

Однако, по словам молодого бизнесмена, его опыт – это дитя ошибок. Например, провальная попытка влезть в туристический бизнес обошлась холдингу в 10 млн руб. «Если обобщить сделанные ошибки, то чаще всего это ошибки из-за быстрого роста на фоне прошлых успехов и ошибки в менеджменте и подборе команды», – признается Аяз Шабутдинов.

«Плюс группы компаний Like – это экономия на маркетинге зонтичного бренда, – рассуждает бизнес-хирург, инвестор, директор по развитию компании Aditim и основатель бизнес-акселератора Akselerator.ru Вячеслав Семенчук. – В данном случае мы говорим о возможности единого маркетинга от всех компаний Like и их восприятие как единого организма. В этом же заключается и главная проблема: неудача любой из компаний приводит к ухудшению восприятия всех бизнесов зонтика. Так случилось с Like Travel: один из франчайзи не справился с обязательствами, пошел публичный антипиар, который коснулся не только туристического направления, но и других компаний бренда Like».

«В России уже появляются такие разносторонние холдинги, как наш, ориентированные именно на офлайновые проекты, – говорит Аяз Шабутдинов, – но конкуренции мы не чувствуем, хотя наличие тренда не отрицаем. Сравнение, которое я сейчас приведу, нам, конечно, очень льстит, но мы изучаем теперь опыт таких компаний, как Y Combinator, 500 Startups, Berkshire Hathaway. Первые две – смесь акселератора с инвестфондом, третий же – знаменитая компания Уоррена Баффета, владеющая более чем 100 компаниями, не считая долей. Среди них Coca-Cola, и др.».

По-взрослому, по-разному

Пожалуй, самый известный российский предприниматель, который так же, как Аяз Шабутдинов, ведет несколько разноплановых бизнес-проектов, – это Оскар Хартманн. И так же, как Аяз, он очень рано попробовал себя в роли предпринимателя. В 17 лет Хартманн открыл свой первый интернет-магазин (1999 г.) спортивного питания, а через девять лет, в 2008-м, прославился, запустив проект KupiVip – шопинг-клуб для любителей модной одежды.

Сейчас деньги Оскара Хартманна работают примерно в 20 компаниях, их общий оборот – $1 млрд. По его словам, один из важнейших на данный момент проектов – это Aktivo, краудфандинговая онлайн-площадка для инвестиций в объекты коммерческой недвижимости, в которую было вложено 100 млн руб. «Предпринимательский потенциал Оскара Хартманна не имеет границ», – отзывается о партнере Владимир Лупенко, совладелец Aktivo. Хартманн инвестирует и в интернет-сервисы (KupiVip, Aktivo и CarPrice (продажа подержанных автомобилей), и в офлайновые проекты.

«Подход Оскара Хартманна позволяет в каждый бизнес привлекать своих инвесторов, что возможно делать и в случае с зонтичными брендами для каждого из направлений, но все-таки большие суммы под разные проекты проще привлекать, когда каждый бизнес существует сам по себе», – считает Вячеслав Семенчук.

Сам Вячеслав Семенчук тоже любит разнообразие в инвестициях. На сегодня бизнесмен сделал 13 персональных инвестиций: в шести проектах он остается, а из семи успешно вышел. Вячеслав Семенчук работает и с зонтичным маркетингом. Компания Aditim – это многопрофильный холдинг, объединяющий деревообработку, энергосбережение и переработку ПВХ. В основе философии компании – индивидуальная работа с задачами каждого клиента и четкая специализация. «Компания много инвестирует в инновации и создание новых брендов, – поясняет Вячеслав Семенчук. – В частности, стратегия компании заключается в том, что она получает возможность дистрибуции продукции иностранного бренда (и на эксклюзивной, и на неэксклюзивной основе) и старается создать «упаковку» этого бренда в виде нового продукта. Так, у нас в компании созданы продукты Adifom, Adiflo, Adimot, которые защищают нас от недобросовестных действий поставщиков и с легкостью позволяют заменять поставщиков без ущерба для бренда и клиента».

«Сейчас мы с партнерами разрабатываем франшизу бренда Semenchuk, под зонтиком которого будет создаваться более 20 направлений бизнеса, включая образование, доставку еды, консалтинг, производство и др.», – делится планами Вячеслав Семенчук.

Размытые инвестиции

Несмотря на то, что мы можем наблюдать достаточное количество успешных примеров разноплановых инвестиций, эксперты не перестают спорить о такой стратегии.

Давайте определимся с терминами, – предлагает предприниматель-инвестор, основатель Tornado Energy, владелец InvestBazar Fund Олег Иванов. – Инвестор ничего не развивает. Инвестор инвестирует в проект свои деньги, ожидая, что предприниматель разовьет этот проект и принесет инвестору заработок. Понимая, что не все проекты могут быть успешными, любой инвестор обязательно диверсифицирует свой портфель, раскладывая инвестиции по разным проектам. Таким образом, заработок на одних проектах должен перекрыть провалы на других. В теории все это понимают, но вот составить такой портфель – задача не из легких. Если же говорить о предпринимателях, то здесь существуют совершенно полярные мнения. Классически любой инвестор хочет, чтобы предприниматель занимался только тем проектом, куда инвестор вложил свои деньги. С одной стороны, это верно. С другой стороны, такой подход очень рискованный с точки зрения предпринимателя. Потому что предприниматель также инвестирует. Только не деньги, как инвестор, а свое время. Поэтому второй подход – диверсификация рисков предпринимателя по разным проектам. В этом случае если какие-то проекты провалятся, в целом предпринимательская деятельность может принести доход. Нет ни одного успешного крупного предпринимателя, который начал бы один проект и так на всю жизнь и остался с ним. Абсолютно все осваивают несколько проектов – либо последовательно, либо параллельно».

Выживаемость стартапов на рынке, по статистике, очень низкая. «Через 3–4 года выживают не более 2–3% проектов, – отмечает член общественной палаты Ярославской области, член «Опоры России», предприниматель Кирилл Прядухин. – Наличие или отсутствие инвестора сильно картину не меняет». Бизнес, который развивается в разных отраслях, как правило, следует стратегии естественного отбора: какие-то направления выживают, а какие-то нет. Основный риск для инвестора, входящего в такие проекты, – кассовые разрывы и долгосрочные финансовые проблемы. Прибыльные компании закрывают дыры в бюджете убыточных.

Но главный риск размытого инвестирования не в статистических данных, а в человеческом факторе. «Главный риск – распыление внимания, – считает предприниматель, инвестор и автор книг о развитии бизнеса Николай Мрочковский. – Как правило, для успешного старта и развития бизнеса требуется на 150% вкладываться в него своим временем, вниманием и волевыми усилиями, иначе проект, скорее всего, протянет какое-то время в полуживом состоянии, но так и не взлетит. Когда таких проектов несколько, придется отдавать себя на 300–450%, что уже выше возможностей даже самых энергичных стартаперов».

Единственно возможный способ удержать в фокусе собранные одним человеком разные проекты – это собственная команда экспертов. Для каждой отрасли необходимы свои эксперты, которые знают тонкости конкретного бизнеса. «По практике резидентов InvestBazar, например, чтобы найти 3–5 суперопытных топов из компаний в вашей отрасли, которые на 3–4 головы выше вас по бизнес-развитию, вам потребуется максимум 2–3 дня, – делится наблюдениями Олег Иванов. – И я не говорю о каких-то менторах или оплачиваемых людях. Все бесплатно. Учитесь быстро искать нужных вам людей, обращайтесь к ним за реальным опытом».

Но кроме консультантов, нужно еще найти и обучить людей, которые составят главный актив бизнеса на ранних этапах. Поскольку проектов несколько, то сам инвестор не сможет много времени посвящать каждому из них. И от команды фактически зависит все.

Разноплановые инвестиции выглядят привлекательно, и все больше молодых инвесторов готовы бросить вызов неизбежным трудностям, возникающим на этом пути. «Успешный частный инвестор – это человек рисковый, к тому же, хладнокровный, способный анализировать рынок и принимать быстрые решения. При этом он должен хорошо ориентироваться в тех отраслях, в которые инвестирует, – резюмирует инвестор Олег Гарькавченко. – Любой желающий может стать частным инвестором, но не всем стоит делать это».