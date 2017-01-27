Стагнационный рост

По итогам первых 10 месяцев 2016 г. объем вкладов в банковской системе вырос всего на 0,7%, до 23,4 трлн руб., против роста на 14,2% за аналогичный период предыдущего года.

Стагнацию рынка вызвали низкие темпы роста рублевых вкладов (+6,2% против 10,9%) и отрицательная динамика вкладов в иностранной валюте (-12,6% против роста на 23,7%). В результате в прошлом году доля валютных вкладов снизилась с исторического максимума в 30% по итогам января до 25% в октябре.

Устойчивое сокращение дефицита ликвидности на фоне слабой динамики кредитования привело к значительному снижению доходности вкладов. В 2016 г. средняя ставка по рублевым вкладам снизились на 2,5 п.п., приблизившись к 6%. Вместе с тем, чистого оттока вкладов из системы удалось избежать. Реальная доходность рублевых вкладов на срок свыше года впервые с конца 2014-го стала положительной, превысив уровень инфляции, что могло дополнительно простимулировать спрос населения. Средние ставки по вкладам в валюте в 2016 г. опустились ниже психологически важной отметки в 1% на фоне переизбытка валютных пассивов в системе, однако панического перетока в рублевые вклады не произошло. Вероятно, значительная часть вкладчиков предпочла сохранить сбережения в иностранной валюте в условиях нестабильной динамики рубля и все еще повышенных инфляционных ожиданий.

Концентрация вкладов в крупнейших банках устойчиво растет. На фоне роста количества страховых случаев, в том числе в банках из Топ-100 по активам, усиливается переток вкладов в крупные кредитные организации – прежде всего, отнесенные Банком России к системно значимым. За 10 месяцев 2016 г. доля 10 крупнейших по объему вкладов банков выросла на 3 п.п., до 69,4%, а доля Топ-30 – до 82%. При этом первая пятерка госбанков по итогам октября показала исторический максимум – 60% рынка вкладов.

Вклады населения наряду со средствами компаний остаются важнейшим источником фондирования банковского сектора. Доля вкладов физлиц в пассивах банков после снижения в 2015 г. вследствие резкого роста сделок РЕПО с Банком России вновь вернулась на докризисный уровень (29,5% по итогам октября 2016 г. против 24% на начало 2015-го). За последние 12 месяцев ряд банков первой тридцатки заметно нарастил долю частных вкладчиков в пассивах, в том числе за счет приобретения банковских активов.

— По материалам аналитического центра НАФИ