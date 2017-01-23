Приступить к ликвидации

А 29 декабря Владимир Путин подписал указ об упразднении Спецстроя и передачи его функций Минобороны под руководством Сергея Шойгу. Ликвидировать Спецстрой должны до 1 июля 2017 г.

С одной стороны, административный ресурс Сергея Шойгу после этого решения усилился. Он получил под контроль финансовые потоки предприятий Спецстроя – 150 млрд руб. в год – и портфель строительных заказов на 1 трлн руб. С другой стороны, за четыре года на посту министра Сергею Шойгу не удалось остановить нескончаемую череду коррупционных скандалов, сопровождавшую практически каждую стройку ликвидированного агентства. «Спецстрой – это очень специфическая организация, воронка, куда могут провалиться гигантские суммы», – отмечает президент Института стратегических оценок и анализа Александр Коновалов. По его словам, уже не одно федеральное агентство доказало свою неэффективность и было ликвидировано. «Кроме того, в Спецстрое все засекречено, непрозрачно, никто извне с проверкой прийти не может», – добавляет директор Центра политологических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Павел Салин.

Секретный строитель

Агентство по специальному строительству при Минобороны существовало под разными названиями с 1951 г., когда было принято решение о строительстве системы ПВО вокруг Москвы. «Оно создавалось специально для возведения стратегических секретных объектов, занималось строительством укрытий для руководства СССР, строило командные пункты для стратегических ядерных сил и другие объекты важного государственного значения – в первую очередь для устойчивого управления вооруженными силами в случае ядерной атаки», – поясняет президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов. На протяжении всего срока существования деятельность Спецстроя только расширялась: в 1955 г. он начал возводить объекты для авиакосмической отрасли, с 1960-х – строить системы радиосвязи на Дальнем Востоке и дорожную сеть на нефтепромыслах в Тюменской области. Спецстрой отвечал за объекты соцкультбыта для военных по всей стране и ряд спортивных и бытовых объектов Олимпиады-80 в Москве. Образованная вне Минобороны в 1997 г. отдельная служба (Росспецстрой, затем – Спецстрой) исполняла большую часть госзаказа на восстановление инфраструктуры в Чечне. Имея в своем составе множество структурных подразделений, Спецстрой занимается возведением жилья для военных. Работает он и по гражданским заказам. Так, в конце 2010 г. именно эта структура оказалась в центре скандала вокруг одного из подрядов в Геленджике. Тогда предприниматель Сергей Колесников объявил, что строящийся с 2006 г. комплекс в деревне Прасковеевка на Черноморском побережье якобы является будущей частной резиденцией премьер-министра Владимира Путина. По его словам, дворец на месте дома отдыха «Туапсе» возводил именно Спецстрой.

Руководил тогда военным строительным ведомством генерал армии Николай Аброськин. Но Минобороны возглавлял в то время Анатолий Сердюков. «Он продвигал идею вывода на аутсорсинг, как он называл, непрофильных для военнослужащих функций, – вспоминает член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. – Это была завуалированная форма расхищения госбюджета. В тот период в Спецстрой попало много людей, не имевших отношения к военной службе, «эффективных менеджеров», финансистов, юристов и прочей публики, которые пытались погреть на этом руки».

Спецстрой в 2011 г. возглавил предприниматель и бывший сенатор от Ленинградской области Григорий Нагинский. В начале 1990-х Нагинский создал строительную компанию «Титан-2» (сейчас принадлежит его дочери Елене), и она начала получать крупные заказы от Ленинградской АЭС, подрядчиком которой также был Спецстрой.

С приходом Нагинского в Спецстрое начались преобразования. Фактически агентство перестало быть военным. Оно подчинялось Минобороны, но весь персонал стал гражданским. Агентство начало выходить и на рынок гражданского строительства. По словам Григория Нагинского, итогом реформы стало укрупнение ФГУПов. Было создано 14 юридических лиц вместо предыдущих 140. Велась тогда речь и о последующем акционировании, подготовку к которому планировалось завершить летом 2014 г. Но сделать это Нагинскому не удалось. Помешало дело «Оборонсервиса» и Евгении Васильевой.

В материалах следствия фигурировала подозрительная сделка, в результате которой акции ОАО «31 Государственный проектный институт специального строительства» (31-й ГПИСС) были проданы по заниженной цене. Одна из компаний-покупателей на момент совершения сделки находилась под контролем экс-главы департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой, а совладельцами второй были жена и дочь Григория Нагинского. Нагинские акции вернули, однако новый министр обороны Сергей Шойгу дал понять, что не потерпит у себя ведомстве тех, кто замешан в коррупционных скандалах – не только подозреваемых, но и свидетелей.

Против Нагинского сыграла и задержка строительства военно-морской базы в Новороссийске (его бюджет в ценах 2010 г. – 92 млрд руб.). Возведение объекта должно было завершиться к 2010 г., но этого не произошло.

Нагинского уволили из Спецстроя в июле 2013 г. Возглавил ведомство соратник Сергея Шойгу, работавший в структурах МЧС с 1995 г., Александр Волосов. «Как Сердюков поставил Нагинского для контроля финансовых потоков, так и Шойгу привел на это место своего человека из МЧС», – отмечает политолог Станислав Белковский.

Жесткая посадка

Волосов не смог справиться с проблемами. Количество коррупционных скандалов, отставок и уголовных дел с каждым годом только увеличивалось.

Осенью 2015 г. тогдашний глава администрации президента Сергей Иванов жестко раскритиковал работу Федерального агентства за срыв реконструкции аэропорта в Петропавловске-Камчатском. Задержку сдачи объекта он назвал полной безалаберностью, безответственностью и форменным безобразием. Работы проводились в рамках ФЦП «Экономическое и социальное развитие Востока и Байкальского региона на период до 2018 г.», общий объем финансирования из федерального бюджета превысил 12 млрд руб. Аэропорт должны были сдать еще в 2014 г. Иванов рассказывал, что представители агентства приводили «стандартные аргументы»: «Выбрали субподрядчика – на Восточном было то же самое, – он разорился: денежки тю-тю, головка бо-бо. В суд подали. Ну, подали, толку-то? Где деньги, Зин?» В Спецстрое пообещали завершить все работы к маю 2016 г. Но аэропорт был сдан лишь в конце прошлого года.

Строительство стратегического объекта на мысе Шмидта осенью 2015 г. также едва не оказалось под угрозой срыва. Военная база на северном побережье Чукотки существует с 1954 г., а новая стройка там была запущена в конце 2014-го. Спецстрой взял в субподрядчики ООО «Русальянс строй» и перечислил ему более 3,2 млрд руб. Но работы выполнены не были, а деньги исчезли. Ситуация привела к конфликту: «Русальянс строй» публично обвинил руководство ФГУП «ГУИР №2 при Спецстрое России» в растрате бюджетных средств. Военные строители ответили взаимными обвинениями. Согласно базе данных сервиса Kartoteka.ru, учредители «Русальянс строя» – Дмитрий Бушманов и Алексей Эккерт. Весной прошлого года они были арестованы и обвиняются СК РФ в организации хищений в особо крупном размере. В базе арбитражных судов можно найти несколько десятков исков, поданных к «Русальянс строю». В основном претензии исходят от ГУИР №2: оно рассчитывает взыскать с коммерсантов 2 млрд руб., которые были потрачены на не предусмотренные контрактом цели, вернуть 332 млн руб., потраченные на ненадлежащее исполнение обязательств по аренде ледокола «Адмирал Макаров», отсудить аванс в размере 232 млн руб. К обвинениям в мошенничестве добавилась еще одна статья УК, связанная с невыплатой сотрудникам заработной платы.

Еще в октябре 2015 г. ГУИР №2 расторгло договор субподряда с «Русальянс строем». Тогда это стоило должности главе ГУИР №2 Олегу Сиразетдинову.

В марте 2016 г. ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило четыре уголовных дела против сотрудников ФГУП «ГУССТ №3 при Спецстрое России». ГУССТ №3 – подрядчик строительства объектов в 11 регионах России по заказу Минобороны, Минпромторга, РАН, «Роскосмоса», «Росатома», а также органов власти регионов СЗФО.

В августе прошлого года задержан заместитель директора Спецстроя Александр Буряков, обвиняемый в хищении 450 млн руб. при строительстве и реконструкции девяти объектов Минобороны РФ. Речь идет, в частности, об объектах на островах Итуруп и Кунашир, где Спецстрой возводил военные позиции, учебные полигоны, зоны хранения боеприпасов и техники. В ноябре 2016 г. по этому же делу арестовали бывшего первого заместителя директора Спецстроя Александра Загорулько. Он был правой рукой Александра Волосова – с 1995 г. они работали вместе в МЧС. В Спецстрой Загорулько пришел в августе 2013 г. по приглашению того же Волосова и сначала стал и.о. заместителя директора, потом был повышен до и.о. первого замдиректора, а в августе 2014 г. указом президента был утвержден в этой должности. Будучи по образованию военным строителем, Загорулько курировал широкий круг вопросов и фактически заменял Александра Волосова на многих совещаниях.

Космические масштабы

Самой крупной стройкой последних лет для Спецстроя стал космодром Восточный. Естественно, и проблем с ним было больше всего. За последние три года у главного подрядчика Восточного, ФГУП «Дальспецстрой» – структурного подразделения Спецстроя, сменился уже третий руководитель. Двое предыдущих ушли в связи с претензиями СК РФ и возбужденными уголовными делами, связанными с хищениями при строительстве космодрома. Общий ущерб от махинаций при строительстве стратегического объекта оценивается минимум в 8 млрд руб. По материалам проверок возбуждено свыше 20 уголовных дел, в производстве находится еще не менее 10 дел. По данным проведенной в 2014 г. Счетной палатой проверки, «Роскосмос» допустил при строительстве космодрома финансовые нарушения на 92,9 млрд руб., а сметная стоимость строительства была завышена на 20%.

СК 30 октября 2014 г. предъявил обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц в особо крупном размере») экс-главе «Дальспецстроя» Юрию Хризману. А 30 ноября в рамках этого же дела Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего бухгалтера «Дальспецстроя» Владимира Ашихмина. Основной причиной для возбуждения уголовного дела стали именно результаты проверок Счетной палаты. Как считает следствие, генподрядчик использовал на иные цели часть авансовых средств по 11 госконтрактам в ходе строительства объектов космодрома. Таким образом, бюджет строительства Восточного недополучил 5,2 млрд руб. Срок ареста Хризмана и Ашихмина продлен до 12 апреля 2017 г.

В апреле 2016 г. были взяты под стражу бывший начальник ФГУП «Спецстройтехнологии» при Спецстрое России» Владимир Шамаилов и предприниматель Ренат Сямиуллин. Они подозреваются в коммерческом подкупе.

В конце прошлого года Симоновский районный суд Москвы приступил к рассмотрению очередного уголовного дела о хищениях на Восточном. На скамье подсудимых – бывший генеральный директор Волго-Вятской строительной компании (ВВСК) Евгения Дегтярева, ее отец Сергей Дегтярев, которого следствие считает фактическим владельцем компании, а также бывшие менеджеры фирмы Александр Базанков и Мурат Матуев. Их обвиняют в мошенничестве, а также в легализации доходов, полученных преступным путем.

В августе 2013 г. строительная компания «ВИП-Стройинжиниринг» стала победителем двух конкурсов и получила от ФГУП «Спецстройтехнологии» и ФГУП «ГУССТ №1 при Спецстрое России» подряды на строительство дорог к космодрому Восточный, жилых домов, школ и детских учреждений в городе Углегорске Амурской области (сейчас – Циолковский). Два последующих года заказчик перечислял на счета «ВИП-Стройинжиниринга» частями бюджетные средства на общую сумму около 2,5 млрд руб.

Следователи считают, что владельцы и руководители ВВСК и ее «дочек» использовали полученные из бюджета деньги не на строительство объектов космодрома, а на погашение долгов компании. В частности, ВВСК перечислила свыше 700 млн руб. на счета управления капитального строительства МЧС России, для которого «ВИП-Стройинжиниринг» должен был построить жилье в Москве и Сочи. Аванс был получен, но объекты до сих пор не достроены. Кроме того, арбитражный суд обязал «ВИП-Стройинжиниринг» выплатить МЧС более 300 млн руб. за другой недострой – филиал Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова в Красноярске. По версии следствия, Дегтярев бюджетными средствами не только гасил свои долги, но и кредитовал аффилированные компании. Например, ООО «Атмосфера» и ООО «Элитстрой» под видом процентного займа получили от «ВИП-Стройинжиниринга» 11,5 млн руб. для ведения коммерческой деятельности. Еще одной структуре, ООО «Лэнд Юг», перечислили на основании договора займа 14,5 млн руб. По данным Kartoteka.ru, до февраля 2016 г. совладельцем этой компании был сын Сергея Дегтярева Глеб. Другой совладелец «Лэнд Юга» – предприниматель Петр Селезнев, который через несколько компаний, таких, например, как «Софтбанк групп», «СБ инжиниринг» и «Гефест текнолоджи групп», связан со строительной корпорацией «Гефест» Дмитрия Сергеева. Она строит и инвестирует в инфраструктурные проекты и объекты недвижимости в России и за рубежом. В частности, возводит атомную станцию в Курске и тепличный комплекс на 30 га в Белгородской области, а также жилье в подмосковном Реутове, занимается расширением Панамского канала и даже намерена принять участие в строительстве ЦКАД. Консолидированная выручка «Гефеста» в 2014 г., по собственным данным, превысила 52 млрд руб.

«ВИП-Стройинжиниринг» – «дочка» ВВСК. «Заказчики ВВСК – ключевые ведомственные структуры, такие как МЧС, Федеральное агентство по обустройству государственной границы РФ (Росграница, ликвидировано в ноябре 2016 г.), Спецстрой России, а также госкомпании, такие как МРСК и «Транснефть», – говорится на сайте компании. В 2011 г. оборот ВВСК составил около 4 млрд руб. Но следствие пришло к выводу, что Дегтярев и его сообщники мошенническим путем похитили 1,363 млрд руб., выделенные «ВИП-Стройинжиниринг». Им также вменяется легализация этих средств. 23 ноября Симоновский суд продлил до 10 мая 2017 г. срок ареста Дегтяревых.

В конце 2016 года Генпрокуратура направила в военный суд материалы в отношении бывшего начальника ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое России» Андрея Ярцева, обвиняемого в хищении почти 1,2 млрд руб. при строительстве космодрома Восточный.

Насколько увеличатся финансовые претензии к Спецстрою и его подрядчикам, оценить сложно. В октябре прошлого года Федеральная антимонопольная служба выяснила, что «Спецстройинжиниринг» сорвал сроки выполнения работ по госконтрактам на общую сумму более 150 млрд руб. СК РФ возбуждал уголовные дела по фактам невыплаты заработной платы строителям на Восточном, руководство «Роскосмоса» жаловалось на неудовлетворительное качество работ, а Минстрой – на низкую финансовую дисциплину генподрядчика. Недовольны работой были и в Генштабе ВС, где утверждали, что отставание от графика работ зафиксировано на 72 из 83 военных объектах. «До недавнего времени Спецстрой считался надежным подрядчиком при выполнении самых уникальных работ, – говорит главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. – Причина сегодняшних проблем кроется в том, что руководители организации не смогли обеспечить соответствие тем высоким требованиям и снизили их по отношению к себе и подрядчикам». По его словам, масштабы коррупции при строительстве Восточного были огромные. «Спецстрой стал вести себя, как государство в государстве. Он деградировал, и его пришлось ликвидировать», – констатирует эксперт. По итогам проверки, инициированной вице-премьером Дмитрием Рогозиным в 2015 г., выяснилось, что агентство выполняет работы лишь на 15–40% от стоимости заключенных контрактов. Так, к строительству Восточного было привлечено более 250 компаний, многие из которых не обладали ни нужными компетенциями, ни оборудованием. Тогда Минобороны начало реформу Спецстроя, предполагавшую ликвидацию примерно половины из 18 ФГУПов. Но ситуация только усугублялась – и на ноябрьском совещании у Владимира Путина было принято решение о ликвидации агентства.

Присоединение

Вместо Спецстроя будет создано восемь ФГУПов, которые войдут в состав вооруженных сил и будут заниматься строительством военных объектов. Таким образом, все функции по строительству объектов, обеспечивающих обороноспособность страны, будут замкнуты напрямую на Минобороны, которому достанутся активы агентства. Замминистра обороны по финансам Татьяне Шевцовой и замминистра по тылу Дмитрию Булгакову до 1 марта 2017 г. предстоит организовать передачу бюджетных ассигнований и материально-технических средств от Спецстроя к Минобороны. Обеспечивать подготовку к ликвидации и передачу Минобороны функций Спецстроя будет замминистра обороны по расквартированию Тимур Иванов.

Он пришел в Минобороны в апреле 2016 г. на место ушедшего в губернаторы Тульской области Алексея Дюмина. Иванов – самый молодой заместитель Шойгу. Он родился в 1975 г. в Москве, окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ по специальности «Прикладная математика». В 1997–1999 гг. занимал руководящие должности в коммерческих организациях. В 1999-м стал советником главы департамента сооружения атомных объектов Министерства по атомной энергии, затем был советником первого замглавы «Росэнергоатома», позже занял кресло первого вице-президента «Атомстройэкспорта», откуда ушел на пост зампреда правления «Интер РАО ЕЭС». В 2009–2012 гг. был гендиректором ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России. Входил в рабочую группу правительственной комиссии по вопросам энергоэффективности ТЭК.

Тимур Иванов сблизился с Сергеем Шойгу в период своей работы заместителем председателя правительства Московской области в 2012 г., когда регион возглавлял Шойгу. Гендиректором «Оборонстроя» (дочерняя компания принадлежащего Минобороны АО «Гарнизон») Иванов был назначен, когда Шойгу стал министром обороны. Выполнив несколько важных поручений, он заслужил доверие министра. Например, при Иванове «Оборонстрой» урегулировал сложную ситуацию со строительной компанией «СУ-155», нарушившей сроки сдачи жилых домов для военнослужащих, в 2014 г. за три месяца построил Севастопольское президентское кадетское училище, быстро завершил строительство парка «Патриот», на открытии которого присутствовал Владимир Путин. Это было в 2015 г. Чуть позже Путин присвоил ему звание «Заслуженный строитель РФ». Теперь именно Тимуру Иванову предстоит курировать работу подразделений, которые Минобороны получит от Спецстроя. В ближайшее время министерство оценит, необходимы ли ему все 18 ФГУПов и семь главков Спецстроя. Не исключено, что отдельные активы будут переданы другим федеральным органам, например Минстрою. «На посту министра обороны Шойгу начал брать под контроль огромные подведомственные структуры, но очевидно, что с таким монстром, как Спецстрой, без замены всего руководящего состава организации справиться невозможно, – отмечает профессор Высшей школы экономики Николай Петров. – Теперь реорганизация будет проведена уже под полным контролем министра, и это позитивно для Шойгу».

Спецстрою уже перекрыли кислород. Вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий в правительстве строительство космодрома Восточный, поручил «Роскосмосу» напрямую, без Спецстроя, заключать контракты с подрядчиками. Генподрядчиком уже назначен ФГУП «Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ), которое будет достраивать стартовый и технический комплексы, а также водозаборные сооружения для обеспечения пусков в 2017 г. «Допуск сотрудников прежнего генподрядчика прекращен», – заявил заместитель гендиректора по технологическому развитию наземной космической инфраструктуры ЦЭНКИ Андрей Охлопков. Это предприятие специализируется на создании наземной космической инфраструктуры и управляет космодромами России.

Кого упразднили

– Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой)

упразднено 29 декабря 2016 г. Функциипереданы Минобороны РФ.

– Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков

ликвидирована 5 апреля 2016 г. Функции переданы МВД РФ.

– Федеральная миграционная служба

ликвидирована 5 апреля 2016 г. Функции переданы в МВД РФ.

– Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор)

упразднена 2 февраля 2016 г. Служба присоединена к Федеральному казначейству, функции

валютного контроля переданы Федеральной налоговой службе и Федеральной таможенной службе.

– Федеральное агентство по обустройству государственной границы РФ (Росграница)

упразднено 2 февраля 2016 г. Функции переданы Минтрансу РФ.

– Федеральное космическое агентство

упразднено 28 декабря 2015 г. в связи с созданием госкорпорации «Роскосмос».

– Федеральная служба по тарифам

ликвидирована 21 июля 2015 г. Функции переданы Федеральной антимонопольной службе.

– Федеральное агентство по поставкам вооружений (Рособоронпоставка)

ликвидировано 8 сентября 2014 г. Функции переданы МВД РФ, МЧС РФ, Минобороны, СВР РФ, ФСБ РФ, ФСКН РФ, ФСО РФ и ФСИН РФ.

– Федеральная служба по оборонному заказу (Рособоронзаказ)

ликвидирована 8 сентября 2014 г. Функции переданы правительством РФ федеральным ведомствам, деятельностью которых оно руководит.

– Федеральная служба по финансовым рынкам

ликвидирована 1 сентября 2013 г. Полномочия переданы Банку России.