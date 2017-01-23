Ненужные метры

Очередной раздутый пузырь в экономике России вот-вот лопнет. Положительное последствие – цена квадратного метра приблизится к реальной и будет в большей степени зависеть от рыночного спроса, а не от амбиций застройщика.

Сегодня на продажу выставлена огромная масса жилой недвижимости. Риелторы говорят, что продать удается максимум одну из пяти предложенных квартир. Покупателей отпугивают не столько цены, сколько налоги на недвижимость и понимание того, что они приобретают неликвидный актив. Скидки на квартиры иногда превышают 30%. В Подмосковье можно купить «однушку» или квартиру-студию с отделкой за 1,7 млн руб. И цены могут упасть еще ниже (подробнее см. Оттолкнуться от дна). Очевидно, большая часть застройщиков будет демпинговать.

Учитывая, что девелоперам практически недоступны заемные средства, даже малейшее снижение объемов продаж может привести к банкротству. Велика вероятность возникновения пирамид: застройщик продаст все квартиры, но у него не хватит денег на завершение объекта. 1 января 2017 г., согласно закону, дан старт созданию компенсационного фонда, который планируется формировать за счет взносов застройщиков в размере 1% от стоимости строительства объекта, – своеобразного аналога Агентства по страхованию вкладов на банковском рынке. Собранные деньги будут тратиться на проблемные объекты по всей России. Скорее всего, их не хватит. А значит, неминуем и крах застройщиков.

Интересно, что нечто подобное сейчас происходит в недрах Минобороны, где ликвидируют Спецстрой, не справившийся со своими стройками и ставший немым укором Сергею Шойгу (подробнее см. Приступить к ликвидации).

Как бы то ни было, пике рынка недвижимости ведет к консолидации отрасли. И скорее всего, «подбирать» бывших строительных гигантов будут госбанки. О том, как справляется с этим ВТБ, см. Против ветра.