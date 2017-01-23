Несмотря на то, что ни Владимир Путин, ни Дмитрий Медведев в Швейцарию не поехали, их взгляд на проблемы до мирового эстеблишмента был донесен. Причем в фокусе всеобщего внимания часто были внутренние проблемы нашей страны, а иностранные политики и бизнесмены порой не скупились на резкие выражения.
Герман Греф Президент Сбербанка
«Если мы посмотрим в наше будущее, то сейчас у нас 330 000 сотрудников, но в 2025 г., я думаю, мы будем иметь половину из них»
Максим Орешкин Министр экономического развития РФ
«Главное – это то, что мы должны удивить. И те, кто не проинвестирует в Россию сейчас, будут сожалеть об этом в будущем».
Игорь Шувалов Первый вице-премьер РФ
«Я не вижу необходимости продавать ВТБ в 2017 г. По «Роснефти» с самого начала у Игоря Сечина была уверенность, что придут инвесторы. С ВТБ – другая ситуация: непонятно, кто может быть инвестором и есть ли смысл?»
Андрей Костин Президент-председатель правления ВТБ
«Я люблю Трампа, но он реальный человек, он делает ошибки, говорит иногда неправильные вещи. Но он
хорош в бизнесе. Я вчера встречался с людьми из американских банков, они говорили, что акции выросли на 30% после избрания Трампа. Трамп – это польза для американского бизнеса, и я думаю, что его избрание положительно скажется на российско-американских отношениях. У меня высокие ожидания от его пребывания на посту президента».
Олег Дерипаска Владелец «Русала»
«Новый мир начнется уже совсем скоро, когда вступит в должность новый президент США. Но в действительности для России очень важна европейская ситуация... Для России важнее, кто будет руководить Германией».
Петр Порошенко Президент Украины
«Существует глобальная кибервойна со стороны России против всего, есть множество свидетельств. Это глобальная угроза, и весь мир должен объединиться, чтобы ей противостоять».
Джон Керри Госсекретарь США
«Многие нам говорят вооружить Украину, но санкции и так остановили Россию. Посмотрите на экономические показатели: рубль, инвестиции, демография и еще многое другое. Санкции эффективно работают. Мы работаем в тяжелых условиях, чтобы сохранять Европу единой вокруг санкций, и у нас получается – санкции не сняты».
Джо Байден Вице-президент США
«У господина Путина иное видение будущего: это возврат к мироустройству, где сильнейший имеет право на военную мощь, коррупцию и беззаконность, а слабые страны вынуждены играть по правилам».
Торнбьорн Торнквист Руководитель Gunvor Group
«Мы будем инвестировать в российский upstream (разведка и добыча нефти и газа. – Прим. «Ко»), но в месторождение, которое у нас есть. Мы не делали этого несколько лет, но сейчас мы готовы снова начать
инвестировать в него».