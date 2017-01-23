«Мы должны удивить!»

С 17 по 20 января в Давосе проходил Всемирный экономический форум. Тема этого года – «Отзывчивое и ответственное лидерство».

Несмотря на то, что ни Владимир Путин, ни Дмитрий Медведев в Швейцарию не поехали, их взгляд на проблемы до мирового эстеблишмента был донесен. Причем в фокусе всеобщего внимания часто были внутренние проблемы нашей страны, а иностранные политики и бизнесмены порой не скупились на резкие выражения.