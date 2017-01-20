Украинский Roshen закрывает производство в Липецке

Концерн Roshen принял решение остановить работу Липецкой кондитерской фабрики. Как сообщается в пресс-релизе компании, решение принято по экономическим и политическим причинам.

"Полная остановка производства и консервация всех производственными инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 г.", - говорится в пресс-релизе. Работы лишатся, по информации гендиректора Липецкой кондитерской фабрики "Рошен" Олега Казакова, 700 человек.

С лета 2013 г., с момента запрета Роспотребнадзором поставок в Россию продукции Roshen, проблемы начались и на кондитерском производстве в Липецке. Так, СКР возбуждал уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По версии российских следователей Roshen, принадлежащий президенту Украины Петру Порошенко и переданный в независимый траст, незаконно возместил НДС на 180 млн руб.

За последние годы продажи Липецкой фабрики упали в три раза. Активом интересовались российские производители: "Объединённые кондитеры" и "Славянка", но продать фабрику невозможно, так как имущество находится под арестом СКР. По данным украинского концерна, работа липецких кондитеров принесла в 2014-2016 гг. $ 72 млн.