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Новости

У Дмитрия Медведева есть план поддержки экономики

В первую очередь финансовая помощь будет оказана промышленности
20 Января 2017
У Дмитрия Медведева есть план поддержки экономики Шарифулин Валерий/ТАСС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил об утверждении перечня мероприятий, направленных на стабилизацию социально-экономического развития. 

Документ был сформирован по итогам двух правительственных встреч 10-го и 17-го января. План поддержки экономики обойдётся бюджету в 107,5 млрд рублей.

В первую очередь финансовая помощь будет оказана промышленности. Так, больше всего средств будет потрачено на поддержку автопрома - 62,3 млрд рублей, на создание средств производства - 3 млрд рублей, на развитие лёгкой промышленности - 2,2 млрд.

Фонд развития промышленности, через который планируют финансировать около 50 проектов, будет  докапитализирован на 17,4 млрд рублей.

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