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Новости

Уволенных из Сбербанка трудоустроят на Почте

Дмитрий Страшнов готов компенсировать последствия роботизации
23 Января 2017
Уволенных из Сбербанка трудоустроят на Почте

"Почта России" предложит работу сотрудникам Сбербанка, которых уволят после внедрения робота-юриста.

"Почта России" всегда будет рада квалифицированным кадрам, прошедшим серьезную школу одного из крупнейших финансовых институтов страны»,— приводит ТАСС слова гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова.

Ранее зампред правления Сбербанка Вадим Кулик сообщил, что в 2017 году учреждение простится с тремя тысячами сотрудников в 2017 году после внедрения робота-юриста. Он подчеркнул, что сотрудникам предложат пройти переобучение, однако с теми, кому не найдут применения в Сбербанке, придется проститься.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе глава Сбербанка Герман Греф заявил, что к 2025 году количество сотрудников банка может уменьшиться в два раза из-за цифровой трансформации.

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