В России заработает система tax free

Министерство промышленности и торговли РФ направило в Министерство финансов предложения о введения в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи системы tax free.

Все промежуточные решения, необходимые для запуска в трех указанных городах системы возврата НДС на покупки иностранцев, уже приняты, отметил министр промышенности и торговли Денис Мантуров. Сумма возврата в различных странах может варьироваться от 7% до 20%.

В сентябре 2016 года Мантуров сообщал, что проект tax free запустят в России в пилотном режиме в нескольких российских аэропортах в 2017 году.

Позже планах по введению в России системы tax free в ноябре прошлого года рассказал представитель секретариата первого вице-премьера России Игоря Шувалова. Напомним, власти с осени обсуждают возможность расширения перечня товаров, при покупке которых иностранные туристы смогут воспользоваться tax free. С предложением разрешить возвращать часть налогов с приобретенных в России продуктов питания Минпромторг уже обратился в Минфин и аппарат правительства.

Tax free - широко распространенная в мире система возврата налога на добавленную стоимость (НДС) на покупки, которые совершают иностранные граждане. Сумма возврата в различных странах составляет от 7 до 20%. Первоначально Минфин РФ предлагал обнулить ставку НДС в рамках пилотного режима работы tax free в стране.