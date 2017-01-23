Тиньков вернулся в список миллиардеров

Владелец Тинькофф Банка Олег Тиньков вернулся в список долларовых миллиардеров по версии Forbes. Его состояние, по версии издания, оценивается в 1,1 млрд долларов.

Причиной увеличения состояния банкира стал рост котировок «Тинькофф банка» на Лондонской бирже в 2016 г. – акции выросли за год с $3 до $10,5, или на 350%. В то же время размещение проходило по цене $3,2 млрд за компанию, или $17,5 за одну акцию.

В течение 2016 года Тинькофф-банк несколько раз повышал свои собственные прогнозы по чистой прибыли. Еще в сентябре банк ожидал получить 7–8 млрд руб. чистой прибыли по итогам года, теперь этот прогноз составляет 9–10 млрд руб. В 2017 году банк рассчитывает заработать еще больше — 13–14 млрд руб.

В рейтинге двухсот богатейших бизнесменов России 2016 года по версии журнала Тиньков занимал 169-е место с состоянием, оцененным в $500 млн. С капиталом более $1 млрд банкир фигурировал в рейтинге в 2014 году. Тогда он занимал 75-ю строчку с $1,4 млрд.