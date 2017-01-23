По итогам 2016 года Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай, впервые опередив Саудовскую Аравию по объемам продаж «черного золота» в КНР. Об этом сообщило главное таможенное управление Китая, передает Reuters.

«Поставки нефти из России в Китай в 2016 году выросли в годовом выражении почти на 25%, до 1,05 млн баррелей в сутки», — сказано сообщении.

Китай импортировал из России в прошлом году 52,5 млн т нефти, (в 2015 году э- 42,4 млн т.), Саудовская Аравия в 2016 году поставила в Китай 51 млн т. Третьим крупнейшим поставщиком нефти в КНР является Ангола (43,7 млн т).

Ранее сообщалось, что Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписала с «Роснефтью» дополнительное соглашение по увеличению поставок нефти до 70 млн т транзитом через Казахстан. Контракт был продлен до конца 2023 года.