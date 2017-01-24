Долги по зарплате в России упали почти на 30%

Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 января 2017 года составила 2,75 миллиарда рублей. По сравнению с 1 декабря 2016 года она уменьшилась на 29% – 1,12 миллиарда рублей, сообщает Росстат.

Просроченная задолженности из-за отсутствия у компаний и организаций собственных средств сократилась на 28% до 2,72 миллиардов. Объем долгов из-за несвоевременного получения денежных средств их бюджетов всех уровней снизился до 5 миллионов рублей – в 17 раз.

Примерно 59% всех долгов приходится на обрабатывающие производства, 18% – сфера строительства, 7% – сельское хозяйство и охота, 6% – транспорт, 5% – добыча полезных ископаемых.

По состоянию на 1 января текущего года, задолженность по зарплате имелась перед 49 тысячами россиян. Самый большой размер задержанных денежных средств приходится на Приморский край – 576,8 миллиона рублей – 21,2% от общей суммы, Мурманскую область – 111,8 миллиона рублей – 4% и Томскую область – 110 миллионов рублей – 4%.

В ноябре 2016 года Ольга Голодец, вице-премьер по социальным вопросам, заявила, что полностью ликвидировать проблему задолженности по зарплатам в России можно будет не раньше, чем через два года.