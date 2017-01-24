«Вымпелком» и «Huawei» договорились развивать сети 5G

Компания «Вымпелком» подписала соглашение с Huawei, в рамках которого будет проводится совместное изучение и тестирование лежащих в основе пятого поколения 5G технологий, сообщает ТАСС.

Согласно условиям, в первом квартале 2017 года проведутся испытания LTE-U (LTE-Unlicensed) и функций LTE-Advanced Pro. На протяжении текущего года компании собираются разрабатывать и тестировать технологии интернета вещей, машинного взаимодействия (M2M), виртуального радио, а также решения для общественной безопасности.

Помимо этого, в 2017 году будет протестирован ряд позволяющих увеличить скорость и уменьшить задержки в сети при передачи данных возможностей.

Кроме «Вымпелком» и Huawei 5G технологии тестируют МТС и «Мегафон». Осенью 2016 года в ходе тестов МТС достиг скорости мобильной передачи данных 4,5 Гбит/с, "Мегафон" - 4,94 Гбит/с. Такие скорости позволяют, к примеру, скачивать часовой фильм в формате Full HD за 14 секунд, а файл размером 1 Гбайт - менее чем за две секунды.

Полная коммерциализация стандарта 5G ожидается к 2020 году, как сообщала ранее директор Nokia по технологическому развитию региона Восточная Европа Лидия Варукина. Вопрос стандартизации – определение полосы частот и пропускного канала – еще не решен. Помимо этого, отсутствуют соответствующие абонентские устройства.