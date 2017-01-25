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Новости

Высокое давление

Глава «Роснефти» пообещал 500 млрд руб налогов за отмену монополии «Газпрома» на экспорт газа
25 Января 2017
Высокое давление РИА Новости

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в настоящий момент находится в стадии переговоров с британской BP (владеет 19,75% акций «Роснефти») о заключении контракта на поставки газа российской компанией на экспорт через Германию. 

Как пишет РБК, Сечин написал в письме президенту России Владимиру Путину, которое датируется 13 декабря 2016 г.
Срок действия контракта – 16 лет, а поставлять российская компания хочет 7 млрд куб. м газа в год. В документе отмечается, что в конце 2015 г. британская компания предложила «Роснефти» покупать ее газ на долгосрочной основе из-за снижения объемов собственной добычи газа. Путин тогда поручил проработать эту сделку через «Газпромэкспорт».
Заключение контракта с BP, по оценкам «Роснефти», привлечет в бюджет более 500 млрд руб. в виде дополнительных налоговых поступлений. Это почти половина суммы, вырученной от продажи всех госдолей в нефтяных активах в рамках приватизации в 2016 году, и примерно четверть налогов от «Роснефти» за прошлый год.
В соответствии с посланием «Роснефти» компания еще в апреле прошлого года направила в Минэнерго и «Газпром экспорт» проект агентского соглашения о поставках своего газа через единый экспортный канал. Однако «Газпром» и ее трейдер не стали проводить переговоры «без аргументации». В своем письме Сечин просит президента дать указание Минэнерго «ускорить проработку организации поставок газа «Роснефти» через «Газпром экспорт» и рекомендовать «Газпрому» в сжатые сроки обеспечить заключение агентского договора» с целью увеличить экспорт российского газа в Европу.
По информации РБК, Путин 17 декабря прошлого года поручил министру энергетики Александру Новаку «проработать» обращение руководителя «Роснефти» и «доложить».
По мнению директора East European Gas Analysis Михаила Корчемкина, в случае разрешения для «Роснефти» экспортировать газ через «Газпром экспорт» прямого разрушения экспортной монополии «Газпрома» не будет. Но именно с этого шага может начаться разделение компании на транспортную и добывающую структуры, на чем настаивают независимые газопроизводители и против чего выступает сама монополия. 

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