Высокое давление

Как пишет РБК, Сечин написал в письме президенту России Владимиру Путину, которое датируется 13 декабря 2016 г.

Срок действия контракта – 16 лет, а поставлять российская компания хочет 7 млрд куб. м газа в год. В документе отмечается, что в конце 2015 г. британская компания предложила «Роснефти» покупать ее газ на долгосрочной основе из-за снижения объемов собственной добычи газа. Путин тогда поручил проработать эту сделку через «Газпромэкспорт».

Заключение контракта с BP, по оценкам «Роснефти», привлечет в бюджет более 500 млрд руб. в виде дополнительных налоговых поступлений. Это почти половина суммы, вырученной от продажи всех госдолей в нефтяных активах в рамках приватизации в 2016 году, и примерно четверть налогов от «Роснефти» за прошлый год.

В соответствии с посланием «Роснефти» компания еще в апреле прошлого года направила в Минэнерго и «Газпром экспорт» проект агентского соглашения о поставках своего газа через единый экспортный канал. Однако «Газпром» и ее трейдер не стали проводить переговоры «без аргументации». В своем письме Сечин просит президента дать указание Минэнерго «ускорить проработку организации поставок газа «Роснефти» через «Газпром экспорт» и рекомендовать «Газпрому» в сжатые сроки обеспечить заключение агентского договора» с целью увеличить экспорт российского газа в Европу.

По информации РБК, Путин 17 декабря прошлого года поручил министру энергетики Александру Новаку «проработать» обращение руководителя «Роснефти» и «доложить».

По мнению директора East European Gas Analysis Михаила Корчемкина, в случае разрешения для «Роснефти» экспортировать газ через «Газпром экспорт» прямого разрушения экспортной монополии «Газпрома» не будет. Но именно с этого шага может начаться разделение компании на транспортную и добывающую структуры, на чем настаивают независимые газопроизводители и против чего выступает сама монополия.