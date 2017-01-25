«Газпрому» в помощь

В беседе с «Интерфаксом» он уточнил, что компания готова стать акционером проекта. «Сегодня понятно, что проект определен. Если по той или иной причине Fluxys мог бы помочь (в реализации проекта) в строительстве газопровода, не с технической точки зрения, а стать акционером или еще как-то, в сотрудничестве, мы готовы», - сказал он. По его словам, уже решено, что «Газпром» будет реализовывать этот проект, и Fluxys открыта для дискуссий (относительно своего участия).

Fluxys является совладельцем (19%) западного отвода от действующего «Северного потока» NEL Gastransport GmbH. Также компания Fluxys Deutschland GmbH вовлечена в проект расширения германской газопроводной сети для приема газа «Северного потока - 2» (речь идет о расширении NEL с 24,2 до 30 млрд куб. м в год).

