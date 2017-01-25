«Шоколадница» накормит дальнобойщиков

В УК «Автодор», партнере в реализации проекта «Шоколадницы» говорят, что проект Mcafe реализуется в рамках комплексной программы госкомпании. Переговоры по подобным проектам проводятся со многими компаниями, однако именно «Шоколадница» стала первой, с кем было достигнуто соглашение.

Придорожные кафе будут развиваться в двух форматах, пишут «Ведомости». Более крупный из них — Mgrillcafe. Это заведения площадью от 400 кв. м на 70–90 посадочных мест, где будет работать кофе-бар, зона с первыми и вторыми блюдами и мини-маркет. В кафе также будет оборудованы специальные комнаты с душем, детскими и семейными зонами. Средний чек в заведении будет составлять около 350 руб.

Второй формат будет носить название Mcafe. В заведениях площадью 180 кв. м на 20–30 посадочных мест будет мини-маркет, сервисные комнатами и некоторые другие услуги. Здесь средний чек составит около 300 руб.

На открытие одно заведения Mgrillcafe потребуется до 115 млн руб., на Mcafe — до 18,5 млн руб. Планируемый срок окупаемости — до семи лет.