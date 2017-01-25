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«Шоколадница» накормит дальнобойщиков

Компания открывает сеть ресторанов дорожного питания
25 Января 2017
«Шоколадница» накормит дальнобойщиков fresher.ru

Первый ресторан «Шоколадницы» откроется 25 января на 262-м км федеральной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург. За ближайшие три года компания планирует открыть не менее 10 заведений.

В УК «Автодор», партнере в реализации проекта «Шоколадницы» говорят, что проект Mcafe реализуется в рамках комплексной программы госкомпании. Переговоры по подобным проектам проводятся со многими компаниями, однако именно «Шоколадница» стала первой, с кем было достигнуто соглашение. 
Придорожные кафе будут развиваться в двух форматах, пишут «Ведомости». Более крупный из них — Mgrillcafe. Это заведения площадью от 400 кв. м на 70–90 посадочных мест, где будет работать кофе-бар, зона с первыми и вторыми блюдами и мини-маркет. В кафе также будет оборудованы специальные комнаты с душем, детскими и семейными зонами. Средний чек в заведении будет составлять около 350 руб.
Второй формат будет носить название Mcafe. В заведениях площадью 180 кв. м на 20–30 посадочных мест будет мини-маркет, сервисные комнатами и некоторые другие услуги. Здесь средний чек составит около 300 руб.
На открытие одно заведения Mgrillcafe потребуется до 115 млн руб., на Mcafe — до 18,5 млн руб. Планируемый срок окупаемости — до семи лет.

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