Данная сумма является максимальной ценой закупки, указанной в материалах к конкурсу на выбор подрядчика, ранее трижды признанному несостоявшимся. «Цена проекта не подлежит изменению», -сказал источник агентства.
Ранее министр транспорта России Максим Соколов заявил, что «Стройгазмонтаж» согласился выступить подрядчиком по строительству железнодорожных подходов к Керченскому мосту.
Мост Ротенберга
Компания Аркадия Ротенберга «Стройгазмонтаж» построит подходы к Керченскому мосту за 16,95 млрд руб., сообщает ТАСС.
Данная сумма является максимальной ценой закупки, указанной в материалах к конкурсу на выбор подрядчика, ранее трижды признанному несостоявшимся. «Цена проекта не подлежит изменению», -сказал источник агентства.