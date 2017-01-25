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Мост Ротенберга

«Стройгазмонтаж» построит подходы к Керченскому мосту
25 Января 2017
Мост Ротенберга Олег Харсеев/Коммерсант

Компания Аркадия Ротенберга «Стройгазмонтаж» построит подходы к Керченскому мосту за 16,95 млрд руб., сообщает ТАСС. 

Данная сумма является максимальной ценой закупки, указанной в материалах к конкурсу на выбор подрядчика, ранее трижды признанному несостоявшимся. «Цена проекта не подлежит изменению», -сказал источник агентства.
Ранее министр транспорта России Максим Соколов заявил, что «Стройгазмонтаж» согласился выступить подрядчиком по строительству железнодорожных подходов к Керченскому мосту.

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