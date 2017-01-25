Мост Ротенберга

Данная сумма является максимальной ценой закупки, указанной в материалах к конкурсу на выбор подрядчика, ранее трижды признанному несостоявшимся. «Цена проекта не подлежит изменению», -сказал источник агентства.

Ранее министр транспорта России Максим Соколов заявил, что «Стройгазмонтаж» согласился выступить подрядчиком по строительству железнодорожных подходов к Керченскому мосту.