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IKEA готова снизить цены в России

Каждый пятый товар сети подешевеет на 15–20%
26 Января 2017
IKEA готова снизить цены в России

Шведскй ритейлер мебели IKEA снизит цены на продукцию в России, сообщают "Ведомости" со ссылкой на гендиректора сети в России Вальтера Каднара. 

Ожидается, что около 20% ассортимента подешевеет сразу на 15–20% (1800 видов товара), а цены на некоторые товары снизятся на 40%, Тем самым ритейдер надеется восстановить покупательский спрос.

«Располагаемые доходы потребителей сократились, и мы стараемся привлечь так много покупателей, как можем, сдерживая цены. Такая политика в том числе должна позволить нам достичь целей, поставленных к 2020 г.», - говорит Каднар. При этом, отмечает он, сложная ситуация на российском рынке сохранится еще 1–3 года.

 2020 г.  IKEA хочет достичь выручки 50 млрд евро, по итогам 2015/16 финансового года выручка составила 34,2 млрд евро в мире. На РОссию приходится 4% доля в общем объеме выручки.

В финансовом году, закончившемся в августе 2015 г., IKEA Group отчитывалась о снижении цен на ее продукцию в среднем на 1%, что сократило валовую маржу на 0,4 п. п. до 42,9%, сообщал Bloomberg.

Снизить цены позволит и запуск осенью пятой мебельной фабрики IKEA в России, где будут производится также кухни и гардеробы, в том числе на которые и упадет ценник.

В целом по рынку после девальвации цены на мебель, предметы интерьера и товары для дома выросли в среднем на 10–20%, а в импортных товарах рост мог составлять и до 50%, напоминают эксперты.

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