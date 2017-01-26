Торговать спиртным в интернете помогут банки

Отечественные банки подключились к обсуждению вопроса о продажа алгоколя через интернет, сообщает РБК.

В частности, обсуждается возможность привлечения банков на этапе получения дополнительной информации о пользователях интернета, которые приобрают алкоголь, чтобы предупредить его продажу несовершеннолетним. Последнее является чуть ли не ключевым стопором в возвратах торговли алкоголем в сеть.

Среди вариантов решения проблемы - правило безналичной оплаты при покупке спиртного через интернет. В таком случае появляется шанс проконтролировать, исполнилось ли покупателю 18 лет. Однако для этого потребуется нужна система, при которой банк сможет сверять данные пользователя, указанные на сайте, с его настоящими данными.

По информации вице-президента «Опоры России» и президента виноторговой компании Simple Максима Каширина, компания обсуждала эту тему с банками, в частности с «Русским стандартом».

Напомним, торговля алкоголем в интернете была запрещена с 2007 г. Минувшим летом обсуждалась возможность отмены запрета, инициативу поддержали Минпромторг и Росалкогольрегулирование, однако легализацию интернет-торговли спиртным не поддерживал Роспотребнадзор.