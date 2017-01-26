Apple хочет производить iPhone в Индии

Министр торговли Индии подтвердил, что встреча состоялась, отказавшись раскрыть детали переговоров. Представители Apple сообщили, что ценят конструктивный диалог с властями Индии.

Напомним, ранее уже сообщалось, что компания может построить завод по выпуску iPhone в Индии. Назывался даже партнер проекта, компания Wistron.

Вмешаться в планы компании может политика нового президента США Доналдьда Трампа, призывающего переводить производство в Америку. В частности, Трамп уже встретился с руководителями концернов Ford, General Motors и Fiat Chrysler, заявив о готовности снизить налоги на автомобили, которые произведены в США, а также пообещал ускорить получение разрешений на строительство заводов, если автопроизводители локализуют сборку в Америке.