Рынок пищевой соли в России вырос на 17%

Объем российского рынка пищевой соли в 2016 г. вырос на 17% (до 1,31 млн тонн), что стало рекордом за последние 6 лет, пишет "Коммерсант" со ссылкой на ассоциацию производителей и поставщиков продовольствия "Руспродсоюз".

Как отмечают в ассоциации, в 2010 г. рынок достигал 1,28 млн тонн, а к 2013-му и вовсе сократился до 1,03 млн тонн. Однако затем объемы стали ежегодно расти на 20-70 тыс. тонн, достигнув в 2015 г. 1,12 млн тонн.

Темпы роста объемов рынка связывают с санкциями, временным запретом на ввоз соли с украинского рынка, а также увеличением потребления соли российскими производителями продуктов, в частности — мясоперерабатывающей отрасли.

По данным Росстата, производство мяса и мясопродуктов в 2016 г. выросло на 3,8%, до 12,2 млн тонн. Об этом свидетельствуют и данные самих участников рынка. Например, группа "Черкизово" в январе--октябре 2016 года увеличила продажи на 17%, до 158,6 тыс. тонн, "Мираторг" увеличил выпуск полуфабрикатов и готовых блюд в 2016 г. на 27%, до 43 тыс. тонн. ПО данным Мясного союза, потребление мяса в стране в 2016 г. прибавило 1-2%, в сегменте переработки наибольший рост производства — 5-10% — был у мясных полуфабрикатов.

Крупнейшие производители соли в России - "Руссоль" и Тыретский солерудник (принадлежит Восточно-Сибирской торгово-промышленной компании, 90% которой владеет сын генпрокурора России Юрия Чайки Артем Чайка). Компанияи увеличили производство соли на 5% и 17% соответственно в 2016 г. В прошлом году поставки соли на российский рынок начал Крымский содовый завод.

В 2016 г. в Россию было поставлено около 500 тыс. тонн пищевой соли, главными импортерами стали Белоруссия (23%) и Казахстан (10%).