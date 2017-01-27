Токарев против Грефа

«Транснефть» намерена взыскать со «Сбербанка» порядка 70 млрд. рублей непредвиденных убытков, которые понесла компания на сделках с производными финансовыми инструментами в 2014-2015 гг. Основным контрагентом по этим сделкам был именно «Сбербанк».

По данным финансовой отчетности по МСФО, в декабре 2013 г. «Транснефть» заключила со «Сбербанком» крупную сделку валютного опциона. При росте курса доллара выше уровня барьера возникало обязательство компании по продаже около 2 млрд. долларов по цене около 30 рублей за доллар, что становилось крайне убыточным для «Транснефти». Данный сценарий реализовался в 2014 г. – барьер был преодолен в ноябре 2014 г., фактический курс на конец 2014 г. составил 60,74 рубля за доллар. В сентябре-октябре 2014 г. «Транснефть» изменила условия крупной сделки со «Сбербанком», реструктурировав условия соглашения. По данным отчетности, «Транснефть» в 2014-2015 гг. потеряла на данных сделках с производными финансовыми инструментами в общей сложности около 80,4 млрд руб.

Недавно стало известно о другом похожем иске к «Сбербанку» от лица ПАО «АХК «Сухой». 12 сентября 2016 г. Прокуратура Москвы от лица ПАО «АХК «Сухой» подала иск к «Сбербанку» о признании недействительными в силу ничтожности сделок поставочного валютного опциона с барьерным условием и с требованием применить последствия недействительности ничтожных сделок (дело А40-185615/16-81-455). Заседание суда назначено на 6 февраля 2017 г.

Что касается истории с «Транснефтью», то известно, что в 2015 г. инвестиционная группа UCP, крупнейший миноритарный акционер ПАО «Транснефть», обратилась в компанию с запросом информации и документов по сделкам с производными финансовыми инструментами за 2014–2015 гг. «Транснефть» отказалась предоставить запрашиваемую информацию, сославшись на конфиденциальность. После чего в феврале 2016 г. UCP подала иск в суд с целью истребовать затребованные документы по сделкам через суд. Попытки UCP получить доступ к документам по деривативным сделкам так и не увенчались успехом, суд в первой инстанции отказал инвесткомпании. Юристы и эксперты разделились во мнениях о перспективах UCP получить эту информацию через суд. Есть мнение, что UCP могут отказать и по той причине, что сама «Транснефть» теперь решила заняться возмещением ущерба. В данном случае будет неуместным желание миноритарного акционера каким-либо образом участвовать в этом процессе до принятия судебных решений.

Управляющий партнер UCP Илья Щербович относительно иска «Транснефти» к Сбербанку заявил «Ко», что «сложно что-то комментировать, не зная деталей, суть этого иска нам не известна, но если речь идёт о потенциальном снижении убытка «Транснефти» по деривативам, то эта новость позитивна, и мы полностью поддерживаем менеджмент «Транснефти» в этом начинании». Комментируя общие перспективы судебного противостояния с Николаем Токаревым и «Транснефтью», Щербович сказал: «С уважением отношусь к Николаю Петровичу, никакого судебного противостояния с ним лично не было и нет. Да, действительно, мы крупные акционеры «Транснефти», и нас не радует, что при равном номинале акций наши дивиденды ниже, чем у обыкновенных акций. Мы надеемся на разумный компромисс, согласованный с менеджментом «Транснефти» и Правительством, в результате которого паритет дивидендов может быть восстановлен.» Щербович отказался комментировать возможные сроки такого компромисса. Также он оставил без комментариев дальнейшие планы UCP по покупке акций «Транснефти». В интервью газете «Ведомости» 23 августа 2016 г. Щербович не исключал увеличения доли UCP до уровня 75% от всех привилегированных акций «Транснефти».