Toshiba пытается покрыть убытки в $6 млрд

Японская корпорация Toshiba продает подразделение по производству микрочипов и запоминающих устройств. Это попытка компенсировать прогнозируемые убытки в размере 700 млрд иен ($6,1 млрд).

Ухудшение финансовой ситуации стало следствием отказа от строительства новых АЭС в Японии после аварии на «Фукусиме-1» и снижением глобального спроса. К масштабным убыткам привела покупка в 2015 г. корпорацией американской компании CB&I Stone&Webster, занимающейся строительством и обслуживанием АЭС.

За счет продажи микрочиповой компании, которая в 2015 году принесла 110 млрд иен ($970 млн) операционной прибыли, и некоторых других активов Toshiba рассчитывает получить более 300 млрд иен ($2,6 млрд). Также руководство компании намерено запросить финансовую поддержку у государственного Банка развития Японии.



Детали сделки планируется утвердить на собрании акционеров в марте. Актив может быть интересен американской компании Western Digital, которая совместно с Toshiba управляет заводом по производству микрочипов в японском городе Иоккаити. Также интерес к сделке проявляет японская корпорация Canon.