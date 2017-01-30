Порвать «Газпром»

Игорь Сечин обещает властям, что, если ему дадут возможность самостоятельно продавать голубое топливо за границу, он добавит в бюджет 500 млрд руб. налогов. Соблазнительное предложение, похоже, застало власти врасплох: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что у Кремля нет пока собственного мнения по этому вопросу.

Есть объективные причины, почему Сечин решил вдруг «наехать» на Миллера. По итогам 2016 г. «Роснефть» добыла 67 млрд куб. м газа, выйдя на второе место в стране по его производству и оттеснив на третье место единственного независимого производителя – компанию «Новатэк». Ранее именно владелец «Новатэка» Леонид Михельсон тщетно пытался преодолеть монополию «Газпрома», теперь же, по мере роста газодобычи, пришла очередь «Роснефти».

В некотором смысле эта ситуация демонстрирует могущество свободного рынка: любое соревнование полезно, даже если его участники – государственные компании. Вдруг и Игорь Сечин стал противником монополизма.

Вопрос, однако, заключается в том, действительно ли, став самостоятельным экспортером, «Роснефть» сможет увеличить доходы бюджета, ведь она планирует выйти на европейский рынок газа и конкурировать там с «Газпромом», хотя сам Игорь Сечин пишет, что собирается вытеснить из Европы американских конкурентов. Но газ «Роснефти» мог бы продавать «Газпром», так что дополнительные доходы «Роснефти» могут обернуться убытками для корпорации Алексея Миллера. Европейский рынок газа не резиновый – на него уже вышли США.

Как полагает аналитик ИК «АК Барс финанс» Александр Сидоров, появление дополнительного игрока на рынке увеличивает предложение и снижает конкурентоспособность существующих игроков. При сохранении спроса такая ситуация приведет к снижению стоимости товара, но как отразятся новые условия рынка на доходе бюджета России от экспорта газа, сказать тяжело: возможно, рост объемов за счет вытеснения нероссийского газа при снижении цены увеличит доходы бюджета, однако возможно, что роста объемов будет недостаточно, чтобы компенсировать снижение цены. Вероятен и крайне негативный сценарий, когда «Роснефть» и «Газпром» будут конкурировать друг с другом напрямую, что не изменит объем экспорта.

Министр энергетики РФ Александр Новак не раз заявлял, что экспортер российского газа должен быть один: это связано с тем, что при появлении альтернативных продавцов цена на топливо может упасть, а экспортные доходы «Газпром» тратит на газификацию российских населенных пунктов, и потеря прибыли может сказаться на этой программе монополии.