Отсудить непостроенное

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«Роскосмос» требует от Центра им. М.В. Хруничева компенсации за срыв контракта
30 Января 2017
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Арбитражный суд Москвы принял иск госкорпорации «Роскосмос» к Центру им. М.В. Хруничева за срыв контракта по созданию кислородно-водородного разгонного блока (РБ КВТК) для российской ракеты тяжелого класса «Ангара-А5». 

Сумма требований – 2,173 млрд руб. Работы требовалось завершить к ноябрю 2015 г., но изделие до сих пор не готово. Общая стоимость работ по госконтракту – 4,35 млрд руб.

Возможная причина задержки – разработка маршевого двигателя для РБ КВТК, которой занимается «дочка» Центра им. М.В. Хруничева, воронежское Конструкторское бюро химавтоматики (КБХА), и проблемы на Воронежском механическом заводе (ВМЗ), выпускающем двигатели. Для РБ КВТК предполагалось использовать безгазогенераторный жидкостный ракетный двигатель РД0146Д, но он еще не готов. В последнее время к ВМЗ было много претензий: с халатностью его работников связана нештатная ситуация, возникшая 1 декабря 2016 г., когда из-за разрушения двигателя РД-0110 произошли авария ракеты-носителя «Союз-У» и потеря грузового корабля «Прогресс МС-04». На прошлой неделе стало известно, что «Роскосмос» отзывает все двигатели второй и третьей ступеней ракет-носителей «Протон-М» производства ВМЗ, не прошедшие технологическую проверку в ходе огневых испытаний. Оказалось, что вместо материалов, содержащих драгоценные металлы, которые должны применяться на двигателях, использовались менее жаростойкие материалы.

Если проверки на ВМЗ приведут к переносу сроков старта ракет-носителей «Протон-М», то задержка с выпуском РБ КВТК никак не отразится на летной программе: начало использования разгонного блока КВТК в связке с ракетой-носителем семейства «Ангара» планируется не ранее 2025 г. Сейчас для выведения полезной нагрузки используются разгонные блоки «Бриз-М» и ДМ. Кроме того, на космодроме Восточный еще не началось строительство стартового комплекса для «Ангары», а на космодроме Плесецк отсутствует наземная инфраструктура для этого разгонного блока.

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