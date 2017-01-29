Выставили счет

Главу Сбербанка Германа Грефа на минувшей неделе обвинили в рейдерском захвате крупнейшего в Европе производителя щебня – ОАО «Павловскгранит».

Иск на $750 млн в интересах прежнего владельца предприятия Сергея Пойманова подала американская юрконтора PPF Management LLC. Греф – далеко не единственный ответчик по иску, который касается 22 российских физических и юридических лиц, включая «дочки» Сбербанка, а также совладельца Национальной нерудной компании Юрия Жукова, который, считает истец, контролирует предприятие.

Сбербанк кредитовал производителя щебня в далеком 2008-м, затем компания перестала обслуживать долг и была продана с молотка. В России дело «Павловскгранита» сопровождалось долгими судебными тяжбами (уголовное дело, в том числе, возбуждалось против Юрия Жукова, а Сергей Пойманов был признан банкротом), однако актив экс-владельцу вернуть не удалось.

Казалось бы, издержки для ответчиков в случае с данным иском могут быть, скорее, репутационными.

«На первый взгляд юрисдикция американского суда здесь сомнительна. Участники процесса – россияне, предмет спора – корпоративный контроль над российской компанией», – полагает юрист корпоративной и арбитражной практики «Качкин и партнеры» Артем Берлин.

«Истец ссылается на использование ответчиками американских банков для вывода денежных средств, а директор одной из компаний, использовавшихся в якобы имевшей место рейдерской схеме, является американским гражданином», – не вполне согласен Александр Ванеев, партнер BGP Litigation.

Сам Греф уже назвал иск мошенническим актом, напомнив, что Сбербанк вышел из истории с «Павловскгранитом» в 2011–2012 гг. «Пойманов не оставляет попыток уйти от ответственности, в том числе и уголовной», – уточняют в Сбербанке. Звучит резонно: в России против Пойманова возбуждено уголовное дело, его обвиняют в злоупотреблении полномочиями при организации цепочки перепродаж бетонного завода в Воронеже.