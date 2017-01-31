Еще один exit

В соответствии с договором о ТТП, подписанным в феврале 2016 г., планировалось создать зону свободной торговли с участием 12 государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Документ подписали Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, США, Чили и Япония. Совокупный торговый оборот этих стран – порядка 40% от общего объема мировой торговли. Соглашение предусматривало снижение тарифных барьеров, создание инфраструктуры и регулирование внутренних правил стран-участников в таких областях, как трудовое право, экология, интеллектуальная собственность и ряде других. Документ так и не был ратифицирован американским Сенатом, а команда уходящего Барака Обамы не стала проталкивать его, оставив в наследие новому президенту.

Трамп неоднократно называл договор о ТТП катастрофой для американского рынка труда. «То, что мы сейчас сделали, – большое подспорье для американских рабочих», – заявил он после подписания меморандума. Таким образом президент исполнил свое предвыборное обещание в случае победы первым делом отменить соглашение. Вместо участия в ТТП он считает целесообразным «договариваться о справедливых двусторонних торговых сделках, которые вернут рабочие места и промышленность обратно на американские берега».

Следующим шагом нового главы Белого дома в рамках модификации внешнеторговой политики может стать ревизия Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA). Как ожидается, в ближайшее время он официально уведомит Канаду и Мексику о желании пересмотреть условия договора, подписанного еще Биллом Клинтоном и вступившего в силу в 1994 г. Трамп уже сообщил, что хотел бы начать переговоры в ближайшее время. «Если наши партнеры откажутся от пересмотра, который сделает положение американских рабочих более справедливым, президент уведомит о намерении выйти из NAFTA», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.