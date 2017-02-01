Обманул – и поехал

Uber пошел на сделку с Федеральной торговой комиссией США (FTC) и согласился выплатить крупный штраф, чтобы урегулировать претензии со стороны FTC, профсоюзов и водителей.

Компанию обвинили в обмане водителей по поводу потенциального дохода и условий финансирования покупки автомобилей. Несмотря на состоявшуюся сделку, Uber свою вину не признал.

По данным FTC, Uber завышал данные о среднем доходе водителей в различных городах страны как минимум на треть. Кроме того, условия предоставления ссуд для приобретения машин оказывались значительно хуже среднерыночных, хотя компания обещала противоположное. По словам руководителя бюро по защите прав потребителей FTC Джессики Рич, денежные средства, взыскиваемые с Uber в качестве штрафа, пойдут на возмещение ущерба, причиненного пострадавшим водителям.

В заявлении FTC отмечается, что реальных доходов водителей едва хватает для покрытия расходов на страховку, топливо, обслуживание и ремонт автомобилей.

«Действительность очень далека от той картины, которую рисуют Uber и подобные ему компании. И весьма отрадно, что власти не пустили ситуацию на самотек», – считает Джим Конилиаро, основатель Гильдии независимых водителей.

В 2014–2016 гг. стоимость перевозки пассажиров Uber уменьшал каждый январь. По словам подключенных к сервису таксистов, их доходы также падали. В нынешнем году о снижении тарифов компания не сообщает. «Мы рады, что нам удалось прийти к соглашению с FTC, – заявил представитель Uber. – Сделав многое для улучшения ситуации, мы продолжаем прикладывать усилия, чтобы наш сервис был оптимальным для желающих работать по собственному графику».