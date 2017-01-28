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Второе открытие Америки

British American Tobacco возвращается на американский рынок, приобретая Reynolds American
28 Января 2017
Второе открытие Америки

Достигнута договоренность о слиянии British American Tobacco (BAT) и Reynolds American, в соответствии с которой BAT выкупит 57,8% акций Reynolds за $49,4 млрд. 

Таким образом, будет создана крупнейшая в мире табачная компания по объемам продаж. Сделка вновь приведет BAT на американский рынок, спустя десятилетие после того, как компания уступила свою американскую «дочку» (Brown & Williamson) Reynolds American в обмен на крупный миноритарный пакет акций.

Соглашение было достигнуто вопреки слухам, что сделка находится на грани срыва, так как стороны не могут договориться о цене. В итоге BAT согласилась заплатить на 26% больше, чем обсуждалось первоначально. Акционеры Reynolds получат за каждую принадлежащую им акцию по $29,44 денежными средствами и по 0,526 доли обыкновенной акции BAT.

Масла в огонь подливают планы новой администрации США провести налоговую реформу, которая может значительно повлиять на стоимость американской компании. Несмотря на то, что представитель Reynolds отверг возможность новых недоразумений, многие аналитики допускают возобновление переговоров о цене. Дело в том, что в соответствии с соглашением правление обеих компаний вправе притормозить сделку, если того потребуют их «обязательства по соблюдению интересов акционеров».

BAT производит и продает сигареты под брендами Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Lucky Strike и др. 

Группа Reynolds American создана в 2004 г. и в настоящее время является второй по величине табачной корпорацией в США. Основные бренды Reynolds – сигареты Camel и Pall Mall, бездымные табачные продукты Grizzly и Kodiak, а также электронные сигареты Vuse.

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