Борьба за воду

К счастью, появляется все больше способов очистки воды. Например, ученые из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) открыли, что сорбент из рисовой соломы, содержащий микроскопический кремний, с высокой эффективностью способен удалять из воды сульфиды, которые являются самым распространенным типом загрязнения воды.

Немецкие ученые из Института им. Макса Планка изобрели крошечные наночастицы – эти трубчатые микроботы будут очищать сточные воды от солей тяжелых металлов. Рой из сотен тысяч микроботов в течение часа удаляет из загрязненной воды 95% свинца.

А в Казанском федеральном университете (КФУ) выявили уникальный штамм дрожжей, способный в течение непродолжительного периода полностью очистить сточные воды. Речь идет об очистке территорий от остатков взрывчатых веществ, гербицидов, инсектицидов. Исследователи выяснили, что в течение четырех месяцев дрожжи Yarrowia lipolytica способны снизить уровень концентрации загрязнителей в 50 раз.

Это не единственное достижение ученых из Казани в данной области. Научные сотрудники из Университета Райса (США) совместно с коллегами из КФУ сумели обнаружить недорогой и эффективный способ очистки воды от радиоактивных осадков с помощью окисленно-модифицированного углерода. Ученые использовали в качестве исходного материала два вида углерода (оба являются весьма дешевыми). Один называется C-seal F и применяется в нефтяной промышленности в качестве добавки в буровые растворы. Второй – минерал шунгит, который можно найти в природе, главным образом на территории России.

Но и у этого способа есть альтернатива: ученые Томского политехнического университета создали биосорбент на основе плесневых грибов, также способный эффективно очищать воду от тяжелых и радиоактивных металлов.