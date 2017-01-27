«Аллё» из Воронежа

Обещанного три года ждали: «Ростелеком» наконец запустил сервис для обмена аудио- и видеосообщениями под названием «Аллё».

Впервые конкурс стоимостью 73 млн руб. на разработку решения был объявлен в 2014 г., но его отменили. В 2015-м искали разработчика уже за 58 млн руб., но вновь передумали; в прошлом году наконец провели тендер и выбрали подрядчика – им стал давний партнер «Ростелекома», с которым заключено восемь крупнейших контрактов госкомпании, подрядчик Минкомсвязи – ООО «Фирма «Светец».

За 43 млн руб. компания, принадлежащая Галине Шелест, Сергею Крестьянинову и Евгению Полканову (ветераны IT-бизнеса, с начала 1990-х владеющие и руководящие несколькими юрлицами), создала клиентский сервис интернет-телефонии; дизайн приложения разрабатывала «дочка» «Ростелекома» – АО «Рестрим».

Сервис уже называют убийцей Skype, однако чаще – в ироническом контексте. От популярных мессенджеров сервис «Аллё» отличает то, что он привязан к стационарному телефону, в «Ростелекоме» это называют «Домашний телефон 2.0». К «Аллё» пока подключаются только телефоны Воронежа (локация не случайна: собственники ООО «Фирма «Светец» владеют также Воронежским центром информационного и платежного сервиса). К тому же, пользователи пока лишены возможности отправлять текстовые сообщения. Все недоделки «Ростелеком» обещает устранить в ближайшие полгода. Однако даже тогда шансов догнать Skype, Viber и WhatsApp у сервиса крайне мало, если не будут введены законодательные ограничения в отношении иностранных мессенджеров.

Идея создать национальный мессенджер для чиновников – уже в политической повестке дня. Глава «Ростелекома» Сергей Калугин заявил о готовности выступить заказчиком или разработчиком такого решения, и в этом случае наличие в портфеле аналогичного готового продукта может быть большим плюсом для допуска к бюджетным деньгам. Предыдущий большой проект «Ростелекома» – госпоисковик «Спутник» – стоил бюджету более 2 млрд руб., но за три года его доля на рынке не превысила 0,01%.