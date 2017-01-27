Кошельковые страсти

Это результат перепалки оппозиционного политика Алексея Навального, заявившего о желании баллотироваться на пост президента, и Центробанка. Навальный сообщил, что электронный кошелек на сервисе «Яндекс.Деньги», на который к тому моменту поступило более 5 млн руб. в пользу будущей выборной кампании, был заблокирован под давлением регулятора.

В ЦБ отреагировали сразу, призвав Навального или назвать имя сотрудника Центробанка, который оказывал неправомерное давление, или опровергнуть сообщение. «Это нелогичная позиция, потому что незаконные требования всегда оглашают анонимные чиновники. Мы, конечно, не знаем имени конкретного чиновника, но это не мешает тому, чтобы факты давления оставались фактами», – ответил на это соратник Алексея Навального, менеджер проектов Фонда борьбы с коррупцией Леонид Волков, на чей электронный кошелек и шел сбор средств.

Словесная перепалка в Facebook отразилась на всех яндекс-кошельках. Сервис «Яндекс.Деньги», 75% в котором принадлежит Сбербанку, отказался участвовать в сборе денег на политические цели, сославшись на подобную практику в других платежных сервисах – Qiwi и PayPal. «Яндекс» считает, что политическая деятельность – это что-то незаконное и страшное, и запрещает на нее собирать средства, как на финансирование терроризма... Мы все заложники», – отмечает общественный деятель Дмитрий Алешковский. Сторонники Навального призвали бойкотировать платежный сервис.