Россия – один из лидеров по объемам добычи нефти, чего не скажешь об эффективности процесса. В среднем одна российская скважина за жизненный цикл производит в два раза меньше углеводородов, чем европейский аналог. Основная причина – низкая интеллектуализация наших месторождений.