 
USD
60,1280
EUR
64,746
Золото
1.210,75
Brent
56,42
WTI
53,43
 
Номер 03

Компания №924 (3)

Наталья Кузнецова

«Мамут просчитался»

Фонд A&NN Investments Александра Мамута выкупил у Владимира Потанина 50% группы Rambler&Co за $295 млн в начале этого года и стал единственным ее владельцем. 

Милана Давыдова

Деградация власти

Аресты губернаторов, сотрудника СКР полковника Захарченко и экс-министра Алексея Улюкаева не сказались на месте России в Индексе восприятия коррупции Transperency International за 2016 г. 

Елизавета Куракина

Бюджет Мельпомены

Важным общественным событием 2016 г. стали очень резкие и резонансные высказывания художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина. В частности, в октябре он сообщил, что «Сатирикону» угрожает закрытие.

Церковь против ростовщичества

Патриарх Кирилл озаботился финансовым положением россиян: на V Рождественских парламентских встречах в Госдуме он призвал депутатов прекратить «аморальную практику ростовщичества», т.е. ограничить работу микрофинансовых организаций (МФО).

Константин Фрумкин

«Депутаты в обнимку с бизнесменами»

Когда в сфере публичной политики никто не защищает интересы населения, единственной могущественной лоббистской группой становится крупный бизнес. 

Роман Мамчиц

Остались на связи

Несмотря на то, что в 2016 г. рынок мобильной связи находился в состоянии стагнации, крупнейшие операторы оценивают свои перспективы как умеренно оптимистические. 

Мария Рубникович

«Цифре» вопреки

Еще в начале 2000-х фотобизнесу предрекали гибель, однако фотосалоны существуют до сих пор. Только в Москве сегодня насчитывается, по данным «Яндекса», более 5000 различных фотоателье. 

Анна Орешкина

По вертикали и горизонтали

Россия – один из лидеров по объемам добычи нефти, чего не скажешь об эффективности процесса. В среднем одна российская скважина за жизненный цикл производит в два раза меньше углеводородов, чем европейский аналог. Основная причина – низкая интеллектуализация наших месторождений. 

Ольга Блинова

Острая зависимость

Хорватский производитель специй, компания Podravka, намерен развивать производство за пределами балканского рынка и в качестве возможных площадок рассматривает страны Евросоюза или Россию – эту новость со ссылкой на главу Podravka Звонимира Мршича уже несколько недель обсуждают в хорватских СМИ. 

Покупатель хочет общаться

Цифровые каналы общения покупателя и продавца (поставщика) услуг не оправдывают в полной мере возложенных на них ожиданий. 

Архив номеров
Избранное

Приступить к ликвидации Приступить к ликвидации

Оттолкнуться от дна Оттолкнуться от дна

Против ветра Против ветра

Центробанк не успокоится Центробанк не успокоится

За них – не чокаясь За них – не чокаясь

Реклама