«Мамут просчитался»
Фонд A&NN Investments Александра Мамута выкупил у Владимира Потанина 50% группы Rambler&Co за $295 млн в начале этого года и стал единственным ее владельцем.
Деградация власти
Аресты губернаторов, сотрудника СКР полковника Захарченко и экс-министра Алексея Улюкаева не сказались на месте России в Индексе восприятия коррупции Transperency International за 2016 г.
Бюджет Мельпомены
Важным общественным событием 2016 г. стали очень резкие и резонансные высказывания художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина. В частности, в октябре он сообщил, что «Сатирикону» угрожает закрытие.
Церковь против ростовщичества
Патриарх Кирилл озаботился финансовым положением россиян: на V Рождественских парламентских встречах в Госдуме он призвал депутатов прекратить «аморальную практику ростовщичества», т.е. ограничить работу микрофинансовых организаций (МФО).
«Депутаты в обнимку с бизнесменами»
Когда в сфере публичной политики никто не защищает интересы населения, единственной могущественной лоббистской группой становится крупный бизнес.
Остались на связи
Несмотря на то, что в 2016 г. рынок мобильной связи находился в состоянии стагнации, крупнейшие операторы оценивают свои перспективы как умеренно оптимистические.
«Цифре» вопреки
Еще в начале 2000-х фотобизнесу предрекали гибель, однако фотосалоны существуют до сих пор. Только в Москве сегодня насчитывается, по данным «Яндекса», более 5000 различных фотоателье.
По вертикали и горизонтали
Россия – один из лидеров по объемам добычи нефти, чего не скажешь об эффективности процесса. В среднем одна российская скважина за жизненный цикл производит в два раза меньше углеводородов, чем европейский аналог. Основная причина – низкая интеллектуализация наших месторождений.
Острая зависимость
Хорватский производитель специй, компания Podravka, намерен развивать производство за пределами балканского рынка и в качестве возможных площадок рассматривает страны Евросоюза или Россию – эту новость со ссылкой на главу Podravka Звонимира Мршича уже несколько недель обсуждают в хорватских СМИ.
Покупатель хочет общаться
Цифровые каналы общения покупателя и продавца (поставщика) услуг не оправдывают в полной мере возложенных на них ожиданий.