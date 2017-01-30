«Цифре» вопреки

Еще в начале 2000-х фотобизнесу предрекали гибель, однако фотосалоны существуют до сих пор. Только в Москве сегодня насчитывается, по данным «Яндекса», более 5000 различных фотоателье.

Лидеры рынка – японские компании Fuji и Konica Minolta, однако большая его часть в руках мелкого бизнеса. К тому же, появляются новые проекты, например, сеть «Полисток», учрежденная группой физлиц в 2015 г. и в настоящее время насчитывающая 27 точек. Иногда фотоуслуги оказывают магазины фототехники, пример такого решения – сеть «Фотосклад.ру», располагающая 10 офлайн-магазинами в разных городах России. По оценкам экспертов компании «Фотосклад.ру», текущий объем российского рынка фотоуслуг – от 800 млн до 1 млрд руб., однако генеральный директор «Полистока» Николай Жданов считает, что речь может идти о 5 млрд руб.

«Ко» попытался выяснить, что удерживает фотоателье на плаву и как они изменились за последние годы.

Начало

Активное развитие фотобизнеса в России в 1990-е было связано с появлением цветной фотопленки, любительских фотокамер, а также профессиональных мини-фотолабораторий иностранного производства для экспресс-печати. Первыми компаниями, поставлявшими свои товары в постсоветскую Россию, были американская Kodak и японская Fuji. С Kodak – лидером начального этапа развития фотоиндустрии в России – связано появление в Москве многочисленных фотосалонов и одних из первых экспресс-фотолабораторий: на Новом Арбате, Петровке, Фрунзенской и в Сокольниках. Fuji и сегодня уверенно лидирует на российском рынке, а Kodak ушла на второй план, уступив место Konica Minolta.

Постепенно к фотосфере обращалось все большее число предпринимателей. Средства, вложенные в оборудование, окупались уже в течение первого года. Причина – высокий спрос. «В отличие от цифровых фотографий, которые большая часть людей сегодня держит в компьютерах и смартфонах, пленка была безальтернативна: варианта два – либо печатать, либо не печатать, – вспоминают в фотосалоне «Гранит». Сильным ударом для только начавшей стремительно развиваться фотоиндустрии стал кризис 1998 г., в результате которого множество салонов закрылось. По оценкам экспертов, рынок покинуло не менее трети предприятий, работавших в фотобизнесе в докризисный период.

Сегодня

Какое-то время казалось, что печать фотографий в ателье безвозвратно уйдет в прошлое, однако к началу 2000-х рынок смог стабилизироваться, и фотосалоны вновь стали предлагать свои услуги. Вплоть до 2004–2005 гг. проявка пленки по-прежнему оставалась самой востребованной услугой. Затем наступила эра цифровых фотоаппаратов, и фотоателье, подстраиваясь под новые условия, стали проводить реорганизацию и расширять спектр услуг. Они начали предлагать оцифровку фотографий и документов, печать мокрым, струйным и лазерным способом, обработку изображений, создание календарей и визиток, печать фотографий на холсте, кружках, футболках, художественную фотосъемку. «Теперь заработок идет со всего сразу, в этом и сложность, – считает Николай Михалев, директор сети фотосалонов «Фото отель». – Нужно держать специалистов общего профиля, которые умеют все. Сейчас нельзя зарабатывать на чем-то одном – вылетишь в трубу. Пожалуй, единственное направление, которое может индивидуально существовать в крупных городах, – это багетные мастерские».

Николай Дмитриев, глава российского подразделения Konica Minolta Business Solutions, также говорит о тяжелом состоянии фотобизнеса в России. «В нашей стране пропала культура печатных фотографий и семейных альбомов. Посмотрите на американцев – в их домах и офисах висят прекрасные, профессионально выполненные студийные фотографии. Они считают своим долгом раз в год пойти и сделать фотографию всей своей семьи. У нас не любят фотографироваться и нет фотографов, которые умеют работать с обычными клиентами, а не фотомоделями и делать хорошие фото», – заявил Дмитриев в интервью журналу «Полиграфия». С тем, что фотопечать в России сегодня действительно не так популярна, как раньше, согласны многие, однако говорить о потере культуры фотографии рано. «Судите сами, только что поступил заказ на 3000 фотографий, вчера – на 700. Тяга людей к прекрасному неистребима. Человеку свойственно тактильное восприятие, ему хочется все потрогать, – считают в фотосалоне «Гранит». – Конечно, с 1999 г. спрос упал в разы. Где-то до 2005 г., когда еще была в ходу пленка, мы печатали в сутки порядка 5000 фото формата 10 х 15, сейчас гораздо меньше. Тем не менее молодежь понемножку снова начинает печатать. Хотя и не в тех объемах, что раньше». По мнению Николая Михалева, с 2000 г. спрос в сфере фотопечати уменьшился в три раза.

В борьбе с принтерами

Одной из причин, повлиявшей на падение спроса, стало широкое распространение принтеров. «Лет пять назад, когда принтеры начали активно рекламировать, народ сразу побежал их покупать, – вспоминает Николай Михалев. – Волна клиентов отхлынула от фотоателье. Но с каждым годом цена на бумагу и картриджи росла, и когда людям пришлось покупать все это повторно, они решили, что лучше просто пойти в салон и напечатать фотографии. Но маховик отказа от услуг печати уже был запущен, поэтому, пока каждый на своем личном опыте это не пройдет, обратно в ателье он не вернется. Следующим фактором стало распространение компьютеров, фотографии стали сбрасывать на жесткий диск, в «облака», но тут началась новая эпопея: компьютер ломается, диск летит, и люди снова приходят в ателье, но все это опять-таки требует времени».

Переживать временные трудности фотосалоны пытаются по-разному: одни полностью отказываются от недешевой традиционной мокрой печати, переходя на полиграфическую, а другие стремятся их совместить. «В 2006–2007 гг. мы приобретали оборудование и принимали решение, на что делать ставку: на химический процесс или полиграфию, – вспоминает Николай Михалев. – Ездили в Konica Minolta и смотрели машины. Отпечаток был нормальный, но мы все же решили купить фотолабораторию для химического процесса. Тогда это было актуальнее. Сейчас ситуация кардинально меняется».

Пока у традиционной мокрой печати растет лишь цена на материалы, у полиграфической продукции с каждым годом повышается качество. «По сравнению с 2006 г. качество полиграфии значительно улучшилось, и, думаю, так будет продолжаться, – полагает Николай Михалев. Однако ставить крест на традиционной печати он не спешит: «Пока мы остаемся на химическом процессе. Спрос есть и на мокрую печать, и на полиграфическую. Вопрос лишь в цене. Фотокниги премиум-класса небольшого формата, свадебные, например, мы печатаем мокрым способом, а школьную тематику, которую обычно хотят дешевле, – полиграфическим. Еще многое зависит от того, как преподнести продукт. Да, в полиграфическом – страниц больше и цена меньше, но качество же хуже. Дешево можно продать всегда. А вот продать дорого может не каждый».

Пока лучший вариант «Фото отель» видит в совместной работе всех ресурсов фотобизнеса: «Сегодня фотоиндустрия – это общая, совокупная масса всего сразу. Мы смотрим вперед, отслеживаем конкурентов и ценовой диапазон, поэтому приобрели полиграфическую машину. Если взять фотокниги, то надо понимать, что обложку, особенно крупного формата, химическим способом не напечатаешь, формат не позволит сделать это. Тут на помощь приходит машина. Но в будущем, скорее всего, химический процесс останется лишь на сугубо профессиональном уровне», – подводит итог Николай Михалев.

«Сейчас рынок фотографии падает, так как многие хранят снимки в компьютере, – отмечает Николай Жданов. – Но при этом растет рынок фотокниг, и здесь мы равняемся на Запад, где принято из лучших фотографий делать фотоистории в виде книги. Вот этот сегмент на данный момент показывает лучшую динамику. За последнее время здесь стало много игроков, расширился ассортимент продукции. Основные игроки рынка – это «Нетпринт», «Фотопроект», «Мультифото» со своими точками выдачи и приема. Но основные заказы сейчас идут через Интернет».

Фотомодернизация

Одно из условий прибыльности фотоателье сегодня – постоянное обновление перечня услуг. «Фотография, думаю, будет жить еще достаточно долго, но приходится постоянно что-то менять, подстраиваться. Konica и фотопринтеры тоже не вечные. К тому же, фотобизнес остается сезонным: пик спроса приходится на лето, первые месяцы осени и декабрь. В межсезонье фотография умирает, выжить можно фактически только за счет полиграфии», – объясняют в фотоателье «Гранит».

Пойти своим нестандартным путем и абстрагироваться от современных тенденций решило выездное ателье классической фотографии «Шипр». Его сооснователи Анастасия Сухомлинова и Георгий Кеймах решили напомнить людям, что когда-то фотография была не секундным делом ради развлечения, а настоящим ритуалом, позволяющим запечатлеть самые важные события жизни. Выделяет салон из ряда прочих то, что съемка происходит на деревянную камеру образца 1930 г., а проявка осуществляется в мобильной фотолаборатории производства 1940-х. История фотоателье началась с покупки редкого фотоаппарата Polaroid 1967 г. за 3000 руб. и старинной деревянной крупноформатной камеры за 14 000 руб. «Всего за первые несколько месяцев мы потратили на технику порядка 30 000 руб. Деньги на покупку следующего оборудования мы уже заработали на съемках», – рассказали основатели «Шипра» в интервью The Village. Постепенно количество заказов росло. Сегодня в арсенале ателье четыре полных комплекта оборудования (камера, штатив, осветительные приборы, оборудование для моментальной проявки, костюмы, столы), позволяющих организовать работу нескольких фотозон сразу и избежать очередей на мероприятии. Минимальная стоимость часа работы и 30 фотографий – 30 000 руб. Средний чек – 60 000 руб. Около 95% дохода, по словам Георгия Кеймаха, дают корпоративы и свадьбы с бюджетом 5–6 млн руб.: «Студийная съемка в основном рассчитана на креативный класс, людей в возрасте 25–45 лет. Но в целом аудитория разная, главное, что объединяет наших клиентов – никто не приходит случайно». Сейчас «Шипр» готовит к запуску собственную фотостудию, которая откроется в конце января – начале февраля. «Студия – история, имеющая мало отношения к деньгам, это, скорее, офис, место для проведения встреч, отдыха и занятий портретными съемками, но опять-таки это не основная прибыль», рассказывает Георгий Кеймах. Переходить к формату невыездного фотоателье, о чем когда-то думали основатели «Шипра», он сейчас считает нецелесообразным, по крайней мере в России: «Это никак не связано с российской реальностью, это связано с моими личными вкусами». Возможно, когда-нибудь вывеску фотоателье моментальной съемки «Шипр» можно будет увидеть в Нью-Йорке, где, по мнению Анастасии и Георгия, фотография считается действительно престижным делом, за которое люди готовы платить.