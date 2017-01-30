Остались на связи

Несмотря на то, что в 2016 г. рынок мобильной связи находился в состоянии стагнации, крупнейшие операторы оценивают свои перспективы как умеренно оптимистические.

Основная особенность рынка мобильной связи последних лет – сокращение до исторического минимума доли малых операторов на фоне роста доли оператора Tele2. Теперь основных игроков четверо – МТС, «Вымпелком» (бренд «Билайн»), «Мегафон» и Tele2. Несмотря на перенасыщение рынка мобильной связи и не очень положительные финансовые результаты операторов в 2016 г., их руководство все равно планирует в 2017 г. вводить дополнительные услуги. Конкуренция, видимо, будет усиливаться.

Их осталось четверо

Несмотря на успешный запуск в 2014 г. регионального оператора в Крыму, именно с 2014 г. началось оттеснение региональных и малых операторов игроками «большой четверки», пришедшей на смену «большой тройке». Еще до сокращения доли операторов, которые в статистике обычно фигурируют как «прочие», началась агрессивная экспансия на рынке компании Tele2, большая часть которой принадлежит «Ростелекому». Придя на российский рынок в 2003 г., уже в 2006-м эта компания перешагнула однопроцентный барьер доли на рынке, и с того момента ее доля росла. По итогам 2016 г. доля Tele2 по количеству абонентов достигла 15%. Малые компании мобильной связи занимают рекордно низкую долю в 1%.

Одновременно в течение последних 10 лет наблюдается значительный рост доли «Мегафона». Одни аналитики считают, что его позиции на рынке самые сильные, другие утверждают, что «Мегафон» с 30-процентной долей рынка уступает МТС, у которой 31%. Истина, видимо, где-то посередине, и счет идет на доли процента. На этом фоне наблюдается значительное снижение доли «Билайна», который в 2006 г. занимал 35% рынка по числу абонентов, а сейчас только 23%. Малые операторы свое золотое время пережили в 2007–2010 гг., когда их доля колебалась от 10% до 12%.

Агрессивную экспансию Tele2 комментирует руководитель пресс-службы ПАО «Вымпелком» Анна Айбашева: «Безусловно, появление нового игрока усилило активность всех операторов. Но пока доля Tele2 на рынке Москвы невысока. К тому же, компания не планирует раскрывать свои финансовые показатели, что лишает нас возможности говорить о ее реальных результатах. Мы оцениваем Tele2 по темпам продаж и переключения клиентов в рамках MNP и каких-то изменений, связанных именно с этой компанией, не наблюдаем».

По словам пресс-секретаря Tele2 Ольги Галушиной, «в 2016 г. сотовый рынок вошел в фазу стагнации. Так, в III кв. «большая тройка» показала одновременное снижение мобильной выручки. При этом Tele2 продолжила наращивать выручку двузначными темпами и планомерно увеличивать абонентскую базу. Помимо органического роста, оператор ищет и другие возможности для развития. Так, в 2016 г. Tele2 запустила проект MVNO с «Ростелекомом», подписала договор о создании виртуального оператора со Сбербанком и окончательно закрепила за собой статус федерального оператора связи. Мы активно покоряли московский рынок, строили сети 3G и 4G в регионах, запускали новые тарифы и опции, которые позволяют получать качественные услуги по низким ценам».

Выручка падает

По совокупности показателей финансовой отчетности, если сравнить результаты девяти месяцев 2016 г. с результатами аналогичного периода 2015 г., на первое место выходит МТС. Притом что его выручка снизилась на 6%, чистая прибыль выросла на 35%. По основным финансовым показателям из «большой четверки» это единственная компания, показавшая в среднем положительный результат. Дмитрий Солодовников, пресс-секретарь МТС, оценивает положение и перспективы компании как умеренно оптимистические: «В III кв. 2016 г. мы впервые показали символическое снижение выручки и сделали это только сейчас, последними из операторов. При этом на наши показатели повлиял роуминг – не зависящий от нас фактор. Он повлиял на МТС намного сильнее, чем на других операторов, ведь, по оценкам различных аналитических агентств, у МТС больше всего роумеров – почти половина всех выезжающих за границу россиян (48%, согласно данным «ТМТ консалтинг». – Прим. «Ко»). При этом по итогам III кв. у МТС при самой большой базе абонентов лучшая динамика роста числа клиентов. В годовом исчислении мы нарастили этот показатель на 2,7%, «Мегафон» увеличил число клиентов на 2,1%, а «Вымпелком» и вовсе показал отрицательную динамику (-2%), потеряв 1 млн абонентов».

В целом же видно, что по итогам девяти месяцев 2016 г. в сравнении с аналогичным периодом 2015 г. «большая четверка» показала стагнацию. Чистая прибыль имеет положительный прирост только у МТС. По словам аналитика QBF Дениса Иконникова, «с конца 2013 г. российский сектор телекоммуникационных услуг находится в стагнации, годовой рост числа абонентов лишь чуть выше нулевой отметки. Главная причина застоя – насыщение рынка».

Лидер по падению прибыли – «Мегафон», показавший ее снижение более чем на треть. Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик ГК «Финам», считает, что по итогам прошедшего года он покажет слабую отчетность: «Ожидается рост выручки на 1%. Показатель рентабельности по чистой прибыли снижается из-за растущих расходов в условиях стагнирующей выручки. Сказывается эффект валютной переоценки, а также налоговые аспекты». «У «Мегафона» достаточно сильный менеджмент, использующий лучшие корпоративные практики. Скорее всего, компания будет развиваться на уровне или быстрее рынка», – добавляет он.

Не все аналитики разделяют мнение Тимура Нигматуллина. Денис Иконников указывает, что чистая прибыль «Мегафона» снижается в последние три года на фоне того, что выручка на протяжении этого же периода демонстрирует динамику, близкую к нулевой. Также аналитик указывает на отрицательную динамику акций «Мегафона» на отечественном фондовом рынке. «Менеджмент «Мегафона» в попытке поддержать котировки начал выплачивать существенные дивиденды, – говорит аналитик. – Так, за 2015 г. было выплачено 70 млрд руб. дивидендов, в то время, как чистая прибыль компании тогда составила лишь 39,2 млрд руб. Этот ход был также обусловлен попыткой сохранить депозитарные расписки компании в индексе MSCI Russia. Несмотря на все старания руководства, акции «Мегафона» продолжили падение, и его депозитарные расписки были исключены из индекса 30 ноября 2016 г. Многие инвесторы дисконтировали наступление данного события, в связи с чем акции падали весь 2016 г.».

Анна Айбашева объясняет снижение выручки «Билайна» тем, что этот оператор больше, чем конкуренты, зависит от притока мигрантов. «В условиях снижения числа реально въезжающих мигрантов наши дилеры пытались компенсировать потери более агрессивными методиками продаж, но это не привело к успеху», – говорит она.

Финансовые показатели сотовых операторов за 9 месяцев 2016 г.

Оператор Выручка (млрд руб.) Чистая прибыль (млрд руб.) Прирост выручки по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (%) Прирост чистой прибыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (%) МТС 235,6 56,2 -6,04 35,54 «Мегафон» 214,4 32,6 -0,9 -10,24 «Билайн» 202,8 24,4 -1,12 -20,29

Источник: данные компаний

Ставка на услуги

Как отмечает Денис Иконников, в первое десятилетие XXI в. рынок рос за счет новых абонентов. В настоящее время подавляющее большинство россиян уже пользуются мобильной связью, в связи с чем расширение абонентской базы ограничено. Попытки операторов предложить новые стандарты связи, такие как 4G и 5G, вряд ли приведут к существенному росту сектора, поскольку подобные новинки дорого стоят, а абоненты вряд ли готовы за них платить.

Что же делать операторам? Прежде всего – активно продвигать новые услуги. Ольга Галушина считает, что в 2017 г. сотовые операторы начнут формировать новую экосистему мобильных услуг, которая выходит за границы отдельных отраслей: «Телевидение, онлайн-музыка, мобильная коммерция, проекты в сфере M2M, решения на основе big data и многие другие услуги на базе мобильной связи – вот ближайшее будущее сотового рынка».

Руководитель пресс-службы «Мегафона» Юлия Дорохина сообщает, что теперь оператор не станет ограничиваться предоставлением мобильной связи, а займется оптимизацией бизнес-процессов в других отраслях, и это будет основным направлением развития «Мегафона». «Мы помогаем делать «умной» энергетику, производство, ритейл, добычу, логистику и многое другое. Мы помогаем предпринимателям оптимизировать бизнес-процессы, повышать их эффективность. Например, логистической компании легче следить за передвижением машин, прокладывать оптимальные маршруты, располагая актуальной информацией, поступающей с SIM-карт в режиме онлайн. В основе M2M-решений (решений для автоматического взаимодействия между машинами. – Прим. «Ко») лежит наша собственная платформа. Мы развиваем это направление, в том числе и за счет активного внедрения стандарта NB-IoT – одной из технологий передачи данных с машинных устройств, позволяющей увеличить срок автономной работы устройств за счет высокой энергоэффективности. Помимо бизнеса, M2M-технологии используются и в потребительских решениях. В конце 2016 г. «Мегафон» вывел на рынок доступную систему управления «умным» домом Life Control, включающую простые в установке и использовании устройства для мониторинга пространства дома или офиса», – говорит она.

В рамках этого же тренда возникают «облачные» сервисы, например, «Облачная АТС» от «Билайн», где клиент может управлять вызовами как на городских, так и на мобильных номерах.

По оценкам «Мегафона», в 2017 г. активный рост M2M продолжится: количество проводных и беспроводных M2M-устройств только в B2B- и B2G-секторе возрастет в России в 2,5 раза уже в следующие несколько лет и достигнет к 2020 г. 38 млн.

Снижать ли цены?

Анна Айбашева отмечает, что на рынке основными инструментами конкуренции остаются снижение цен, распространение безлимитных тарифов, увеличение наполнения пакетных тарифов, но эти меры негативно влияют на отрасль в долгосрочной перспективе. «Международный опыт подсказывает, что баланса в этом вопросе можно достигнуть через внедрение модели ценообразования, основанной на стоимости единицы переданных данных, а не на стоимости минуты голосового общения», – утверждает она.

По наблюдению Анны Айбашевой, растет проникновение конвергентных предложений, объединяющих различные услуги мобильной и фиксированной связи.

Тимур Нигматуллин полагает, что за счет диверсификации в конвергентные услуги ключевые игроки рынка мобильной связи стремятся сохранить положительные темпы роста выручки и относительно стабильный уровень рентабельности. Помимо этого, как правило, конвергентные услуги еще и позволяют немного замедлить отток абонентской базы и дополнительно ее монетизировать. К примеру, очень быстро растут доходы от дополнительных платных услуг (other VAS, не включает content, data, messaging).

Например, на рынке актуальны антикризисные решения, такие как «Все в одном» от «Билайна», где стоимость домашнего Интернета, цифрового телевидения и мобильного приложения «Билайн ТВ» при подключении к тарифам линейки «Все!» составляет всего 1 руб. в месяц. В сентябре 2016 г. «Билайн» расширил перечень доступных услуг в предложении «Все в одном» и включил туда еще один сервис – защиту квартиры по программе «Хоть потоп!+» от «Альфастрахования». В компании утверждают, что такие решения популярны, и меньше чем за год конвергентное предложение «Все в одном» завоевало 500 000 домохозяйств в более чем 100 городах России.

Важнейшей особенностью стратегии МТС в последнее время тоже было снижение цен на все мобильные устройства и ряд услуг, которое началась с апреля 2015 г. Как объясняет Дмитрий Солодовников, это было сделано, чтобы увеличить приток покупателей в магазины МТС и стимулировать подключение к МТС после того, как оператор был вынужден уйти из «Связного». Снижение цен также помогало МТС наполнить свою сеть дата-генерирующими устройствами (которые приносят оператору больше денег, чем кнопочные телефоны). За это время количество собственных розничных салонов оператора выросло до 6000, что позволило достичь определенного паритета с коллегами по рынку, хотя розничная сеть МТС насчитывает на 1000–2000 точек меньше, чем у конкурентов. По словам Дмитрия Солодовникова, если сложить салоны «Связного» и «Евросети», разделить их пополам между партнерами и прибавить их к существующей рознице операторов, получится, что у «Билайна» 6700 салонов, а у «Мегафона» – 7900. Он предсказывает как структурные изменения на отечественном рынке сотового ритейла, так и направленные на сокращение количества точек продаж. «Всем стало ясно, что обеспечивать необходимый уровень продаж и обслуживать абонентов можно меньшим количеством салонов, – уверен эксперт. – К тому же, сокращению будет способствовать развитие продаж через интернет-канал».