«Мамут просчитался»

Фонд A&NN Investments Александра Мамута выкупил у Владимира Потанина 50% группы Rambler&Co за $295 млн в начале этого года и стал единственным ее владельцем.

Для Мамута это очень тяжелая сделка, не только оттого, что с момента договоренности (2013 г.) доллар стал стоить вдвое дороже, но и потому, что Rambler&Co генерирует выручку в четыре раза меньше суммы опциона (4 против 17 млрд руб. соответственно), а большинство его активов убыточно. Денег не приносит даже компания «Бегун», созданная специально для размещения рекламы на ресурсах «Рамблера». Немного лучше дела у медийных активов группы – «Газеты.Ru» и Lenta.ru. Но убытки не смущают руководство Rambler&Co, которое планирует увеличивать стоимость компаний группы и продавать их доли инвесторам.

Как продавался «Рамблер»

Портал Rambler создан в 1996 г. компанией «Стек» – это была одна из первых русскоязычных поисковых машин в Интернете. В 1999 г. Rambler стал «абсолютным лидером Рунета, больше «Яндекса» в три раза и Mail.ru – раз в десять», по характеристике Игоря Ашманова, владельца консалтинговой фирмы «Ашманов и партнеры», бывшего директора по развитию компании «Рамблер» и автора книги про ее становление «Жизнь внутри пузыря». В 1999 г. «Стек» продал 53% акций «Рамблера» инвестиционным компаниям «Русские фонды» и Orion Capital Advisors за $6 млн. К 2001 г. поисковая система Rambler устарела, перестала быть лидером, и «Стек» продал ее контрольный пакет First Mercantile Capital Group (FMCG) Юрия Лопатинского. После этого «Рамблер» стал обрастать медийными ресурсами, такими как Ferra.ru (портал о компьютерах), «Рамблер-путешествия», а в 2003 г. появился телеканал «Rambler телесеть». В 2005 г. Rambler Media Ltd. провела IPO на Лондонской бирже и привлекла $40 млн, продав 25,98% уставного капитала. Капитализация Rambler Media по итогам IPO составила $153,501 млн. Это было первое IPO российской интернет-компании. В октябре 2006 г. 48,8% акций Rambler Media были выкуплены холдингом «Профмедиа» Владимира Потанина за $230 млн. В 2009 г. произошел делистинг Rambler Media, в 2010 г. 100% ее акций оказалось у Потанина. В 2013 г. в результате слияния «Рамблера» и компании «СУП медиа» Александра Мамута появилась Rambler&Co. Потанин и Мамут получили равные доли в новой структуре. В конце 2016 г. Мамуту пришлось найти $295 млн, заработанные вне «Рамблера», чтобы рассчитаться с Потаниным за оставшиеся 50% Rambler&Co.

Сегодняшнее руководство Rambler&Co не смущает отсутствие прибылей. «Убытки связаны с инвестициями группы, для нас главное – это капитализация компаний группы, мы ставим перед собой задачу стоить дорого, – говорит исполнительный директор Rambler&Co Рафаэль Абрамян, – и над этим мы работаем».

«ЖЖ морально устарел»

В 2013 г. общая выручка Rambler&Co была чуть меньше 3,6 млрд руб., в 2015-м – более 4 млрд руб., убытки – соответственно 930 млн и 1,3 млрд руб., хотя за эти три года Rambler&Co выкупила журнал «Секрет фирмы», биржу недвижимости «АгентОН», запустила информационное агентство Rambler News Service и создала агентство новостей «Рамблер.Новости» (четвертое по цитируемости, по данным «Медиалогии»), портал «Авторамблер» и пр.

Почти все активы группы в 2015 г. были убыточными, за исключением «Газеты.Ru» и Lenta.ru, – портал «Афиша» (убыток за 2015 г. – 213,6 млн руб.), ЗАО «СУП медиа» (блог-платформа LiveJournal.com («Живой журнал», ЖЖ), портал «Чемпионат.com» и журнал «Секрет фирмы», убыток – 802 млн руб.), ООО «Рамблер интернет холдинг» (основная компания группы, убыток – 49 млн руб.), ООО «Прайс экспресс» – 88 млн руб., АО «Бегун» (убыток – 71 млн руб.), ООО «Миланор» (сайт eDiet.ru, убыток – 21,9 млн руб.), «Рамблер ДС» (убыток – 47,1 млн руб.). В этом списке с солидным отрывом лидирует «СУП медиа». В компании отрицают, что самые большие убытки «СУП медиа» генерировал ЖЖ, но раскрыть его финансовые показатели отказываются.

Компания «СУП медиа» была создана американцем Эндрю Полсоном и Александром Мамутом в 2006 г. В 2007 г. она купила ЖЖ у американской компании Six Apart за $30 млн, по данным источника, близкого к сделке. В 2008-м 50% «СУП медиа» через ИД «Коммерсантъ» приобрел Алишер Усманов. С ЖЖ начал сотрудничать спортивный интернет-ресурс «Чемпионат.com», группа стала размещать рекламу через агентство +SOL. Но в 2012 г., не увидев роста трафика в ЖЖ, Усманов вернул 50% «СУП медиа» Мамуту, купив у него 50% «Евросети» примерно за $535 млн. В 2013 г. Мамут нашел нового партнера для развития своего интернет-бизнеса – Владимира Потанина.

В конце прошлого года ЖЖ перенес в Россию из США свои серверы, а это означает, по характеристике Антона Носика, бывшего главы службы блогов «СУП медиа», «что вся конфиденциальная информация пользователей сервиса доступна отечественным спецслужбам в режиме реального времени». В «СУП медиа» же рассчитывают на то, что теперь не будет DDoS-атак, которые отталкивали пользователей.

Про настоящее и будущее ЖЖ известный блогер Илья Варламов написал на днях следующее: «ЖЖ морально устарел. Сервис, где нет нормального мобильного приложения! Нельзя лайкать комменты. Новые интересные блогеры уже давно не появляются. ЖЖ разучился продавать своих пользователей. Сервис не рекомендует вам постов, авторов. Сервис даже не предполагает нормальных репостов! Мне кажется, господин Мамут уже давно «забил» на сервис и тихо ждет его естественной кончины».

Рафаэль Абрамян с этим категорически не согласен: «У нас десятки тысяч активных блогеров, и в их числе Илья Варламов, и за год аудитория российского ЖЖ выросла на 25%, сейчас она составляет около 25 млн человек в месяц». По данным TNS, месячная аудитория ЖЖ в декабре 2016 г. насчитывала 13,1 млн пользователей. Для сравнения: у «Вконтакте» – 46 млн посетителей в месяц, у «Одноклассников» – 30,6 млн. В 2006 г., когда Мамут только стал совладельцем «Живого журнала», его российская аудитория насчитывала около 7 млн человек, «Одноклассники» и «Вконтакте» имели соответственно 3 и 1,5 млн человек. ЖЖ сильно уступает по темпам роста социальным сетям, но главное, не приносит своему владельцу прибыль, хотя там размещается реклама, а блогеры могут купить платный аккаунт и оплатить промо.

Поэтому «СУП медиа» готовит для ЖЖ ряд изменений. В этом году компания собирается зарабатывать и на рекламе в лентах пользователей. При этом она будет делиться с владельцами аккаунтов доходами от рекламы, размещенной в блогах, но в каком соотношении, непонятно. Сейчас «СУП медиа» занимается реновацией платформы ЖЖ – упрощением верстки блога и загрузки фото.

Дорогой опцион

Прибыль Мамуту приносят интернет-издания Lenta.ru и «Газета.Ru»: первое в 2015 г. – 8,5 млн руб. при выручке в 404,3 млн руб., второе – 47,8 млн руб. при выручке 337 млн руб., согласно данным сервиса «Контур.Фокус». Рафаэль Абрамян утверждает, что прибыль также приносит портал Rambler.ru, но у него нет своего юрлица, им владеет «Рамблер интернет холдинг», показавший за 2015 г. убыток в 47 млн руб. Прибыль Rambler.ru не раскрывается. Общая прибыль Lenta.ru и «Газета.Ru» – 56,3 млн руб., ее хватит, чтобы погасить опцион Потанину в $295 млн (или 17 млрд руб.) за 30 лет, если Мамут перестанет есть, пить и удовлетворять другие потребности, а группа Rambler&Co перестанет обслуживать долги.

Прибыль Lenta.ru и «Газета.Ru» формируется, в том числе, за счет госзаказов. У «Газеты.Ru» – госконтракты на 29 млн руб. (самые крупные – с ВТБ, более 15 млн руб.). Это почти три четверти прибыли. Но в 2013–2014 гг. «Газета.Ru» показывала 40–46 млн руб. убытка ежегодно.

Lenta.ru была популярна при главреде Галине Тимченко, которая возглавляла ее в 2004–2014 гг. Согласно исследованию компании comScore, проведенному в апреле 2013 г., сайт Lenta.ru занял 5-е место по посещаемости среди европейских новостных сайтов (13 млн посетителей в месяц). В мае 2016 г. Lenta.ru скатилась на 14-ю строчку с 5 млн посетителей в месяц. Мамут уволил Тимченко в 2014 г. без объяснения причин, но на самом деле – за публикацию интервью одного из лидеров украинской националистической организации «Правый сектор» Андрея Тарасенко, где содержалась ссылка на интервью с главой «Правого сектора» Дмитрием Ярошем.

«Оборот «Рамблера» в 2004 г. – $12,5 млн, а в 2015-м – $66 млн, – сравнивает инвестиционный аналитик ИК «Финам» Леонид Делицын. – Выручка компании выросла в 5,6 раз, и по крайней мере портал Rambler.ru, все еще обладающий значительной аудиторией, может быть интересен банкам-кредиторам. Сегодня типичный мультипликатор P/S (отношение рыночной капитализации к выручке. – Прим. «Ко») для поисковых и медийных интернет-компаний в среднем составляет около 6 (для Yahoo – 8,06, для Baidu – 5,96, для Twitter – 4,77). Впрочем, у Facebook этот показатель равен 14,93, так что разброс велик. Покупатель, безусловно, оценил проект относительно дорого». Рафаэль Абрамян согласен с оценкой медийных активов группы в шесть выручек, всю группу в A&NN Investments не оценивают, так как не собираются продавать ее целиком.

Сергей Либин, аналитик Райффайзенбанка, также обращает внимание на большую аудиторию Rambler&Co и считает, что «у компании есть шансы зарабатывать, если она предложит пользователям новые онлайн- и видеосервисы. Баннерная реклама падает, но контекстная и онлайн-видео – растет».

Рафаэль Абрамян говорит, что Rambler&Co получает доходы от рекламной деятельности, продажи баннеров на медиаресурсах, но в тоже время развивает стартапы. Это прежде всего «Рамблер-касса» (онлайн-продажа билетов в кинотеатры), «Афиша-рестораны», «Рамблер-путешествия», «Рамблер-недвижимость». О продаже долей сервисов «Рамблер-касса», «Афиша-рестораны» и AM.ru (автомобильный классифайд) идут переговоры с инвестиционными фондами и стратегическими инвесторами.

Мамут думал, что все вырастет

Леонид Делицын не видит источника внутри Rambler&Co для выплаты опциона на сумму в $295 млн, но, например, Twitter, продолжает аналитик, тоже неприбыльная компания. «Мамут мог потратить на выплату опциона в $295 млн деньги, полученные от продажи 50% «Евросети» в 2012 г., – предполагает Сергей Либин. – Он получил тогда около $1 млрд деньгами и акциями «СУП Медиа». По словам Рафаэля Абрамяна, A&NN Investments является источником выплаты опциона Владимиру Потанину за 50% акций Rambler&Co, «сумму опциона мы не комментируем, но прибыль в $295 млн Rambler&Co действительно не генерирует». Потанин тоже не комментирует этот опцион.

На вопрос «Ко», не кажется ли слишком большим опцион в $295 млн за 50% Rambler&Co, Сергей Васильев, глава ИК «Русские фонды», первого инвестора Рамблера, и автор книги о «Рамблере» «Как мы покупали русский Интернет», ответил: «Конечно, это очень большая сумма, но это просто цена, которую когда-то Потанин с Прохоровым заплатили Лопатинскому. Потанин ее назвал Мамуту, а тот согласился, думая, что все вырастет, и он успеет продать. Но грянул кризис, началось падение медиарынка... Мамут просчитался».

Отсутствие денег

ООО «Рамблер интернет холдинг» (владелец – Tekso Holdings Limited) заложен в банке «ФК Открытие» до 31 марта 2020 г. Если «СУП медиа» и другие компании будут и дальше убыточными, Tekso Holdings не сможет обслуживать кредит, а «ФК Открытие» может стать собственником ЖЖ, порталов Rambler.ru, «Секрет фирмы» и «Чемпионат.com».

«Рамблер» так и не стал компанией, зарабатывающей деньги. Почему?

«Ответ довольно простой, – считает Игорь Ашманов. – Когда в 1999 г. основатели «Рамблера» ушли из компании, это и было ключевой ошибкой, поворотной точкой. Интернет-компанией стали рулить люди, далекие от индустрии, как правило, финансисты. С тех пор в компании сменился собственник то ли четыре, то ли пять раз, сменилось 13–15 исполнительных директоров, но суть осталась прежней – ею по-прежнему руководят финансисты, ничего не понимающие ни в технологиях, ни в Интернете. При этом «тяжелые» и рискованные статьи бюджета просто закрываются, чтобы избавиться от головной боли и плохих показателей, как был закрыт несколько лет назад собственный поиск на Rambler.ru».

Конечно, на должность исполнительного (или генерального) директора в «Рамблер» обычно приглашаются «специалисты», «люди из индустрии», но еще ни одному из них не дали обещанных бюджетов и полномочий при найме и увольнении сотрудников, принятии стратегических решений и выпуске новых продуктов. В 2000–2001 гг. – «поворотное», «осевое» время строительства фундамента Рунета – «Яндекс» продал акционерам примерно за те же деньги только миноритарную долю, команда основателей сохранила контроль, скорость и свободу принятия решений, руководила компанией 15 лет подряд, и вот результат: «Яндекс» в конце 2002 г. обогнал «Рамблер», а через 15 лет эти компании несравнимы ни по деньгам, ни по аудитории, ни по узнаваемости бренда – разница на порядки.

В Mail.ru ситуация более сложная, но и там менеджмент состоял из «старичков» и имел достаточно свободы».

Сергей Васильев, глава «Русских фондов» и один из первых инвесторов «Рамблера», не согласен с Игорем Ашмановым: «Когда я пришел в «Рамблер», он был номер один, и когда Лопатинский взял контроль в «Рамблере», «Рамблер» был все еще номер один. Мы дали денег в «Рамблер» столько же , сколько «Рунет холдинг» дал в «Яндекс». Так что Ашманов не прав. «Рамблер» выбрал для себя «медийную» модель бизнеса, а не «поисковую», как «Яндекс», и не «сервисную», как Mail.ru. «Медийная» модель – не маржинальна по своей сути. Там можно работать без убытка, как Lenta.ru и «Газета.Ru», но большой маржи, как у «Яндекса», уже не будет. Вот и получилось, что «Рамблер» вечно борется за прибыльность, как и все остальные медийные интернет-СМИ. А «Яндекс» и Mail.ru имеют высокую маржу и получают большую прибыль. Эту модель продвигал Антон Носик, когда был президентом «Рамблера», – это было уже после нашего ухода. Потом ее укрепляла «Профмедиа», когда получила контроль над «Рамблером». И совсем окончательно ее утвердил Мамут, когда влил туда «СУП медиа».

«По-моему, это совершенно естественно, что «Рамблер» не стал зарабатывать, – комментирует Антон Носик. – Самые дорогие структурные подразделения нужно либо в корне реформировать, либо закрывать. Закрыть мешают имиджевые соображения, а на реформы у менеджмента нет мандата. Так, из-за некомпетентности технических и коммерческих специалистов, стоящих у руля ЖЖ, эта площадка не развивается и не монетизируется. Так, в одной только Малайзии выручка т.н. блогшопов (магазинов, работающих на платформе и движке ЖЖ) превышает $70 млн в год».